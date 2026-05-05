香港迪士尼「无债一身轻」罗淑佩：将利用盈余扩建 28及29年陆续推出新项目

香港迪士尼乐园今日（5日）向立法会经济发展事务委员会汇报2025年度营运情况，乐园上年度表现稳健，总入场人次达750万，收入86.94亿港元，税前盈利19.89亿港元，净利润5.36亿港元，三者均为历史次高。议员关注乐园现时客源结构是否达致最佳平衡，以及区域竞争加剧下如何维持「Only in Hong Kong（香港独有）」的独特吸引力。

首次实现零贷款 营运廿年创造34万职位

文化体育及旅游局局长罗淑佩指，香港迪士尼已偿还所有政府及华特迪士尼公司贷款，首次实现零贷款。乐园营运20年来，为本港经济带来1,675亿港元增加值，创造34万个职位。政府将继续与华特迪士尼公司合作，推动漫威主题新园区及Pixar主题娱乐体验项目。

乐园满意客源比例 指契合港国际化特质

旅游界江旻憓表示，迪士尼最新客源为本地39%、内地36%、国际25%，关注这是否乐园及董事局目标中的最佳平衡，以及长远会否减少对单一市场的依赖并提升国际旅客比例。此外，她关注政府如何利用乐园改善后的财务状况推动大屿山旅游，并为青年创造管理、科技及创意艺术等职位。

香港迪士尼乐园度假区行政总裁施保添回应指，对客源组合非常满意，当中本地客过去20年价值极高，内地客持续增长，国际客群表现强劲，强调乐园会善用这些故事进一步扩展三大客群，并认为这与香港的国际化特质完美契合。

罗淑佩表示，乐园对本港GDP贡献0.42%，意义重大，将透过持续扩建及与山顶、昂坪360等景点合作，创造更多就业机会。她指，近年乐园积极与本港其他旅游景点合作，包括去年与山顶、昂坪360进行大型推广，甚至街头指示牌也加入迪士尼角色，展现「Only In Hong Kong」的协同效应，将迪士尼与传统旅游热点结合。

续伙电竞及世乒赛推套票

自由党邵家辉表示，香港迪士尼乐园营运21年，过去每年都担心乐园前来要求拨款，今年终于偿还所有贷款，形容乐园「21岁成年」，并笑言罗淑佩「脚头好」带来好运。他期望乐园「成年」后能为特区政府增加更多收入，并建议将启德体育园、演唱会经济及主题公园连结，参考新加坡演唱会套票模式，结合酒店及餐饮推出组合优惠，吸引旅客延长留港时间。

施保添指，乐园过往曾与Blackpink及G-Dragon合作，推出的套票1分钟内售罄，显示市场对联乘体验有庞大需求。未来将继续与电子竞技项目及世界乒乓球赛等进一步合作，目标不仅是售卖门票，更是透过这些体验吸引旅客留港，认为对香港迪士尼及整体旅游业均有好处。

迪士尼2028及29年陆续推出新项目

选委界陈绍雄指，深圳乐高乐园今年开幕、上海及东京迪士尼等持续扩建，带来竞争。他关注除了现有的「冰雪奇缘」及部分Marvel（漫威）设施外，迪士尼中长期如何维持「Only in Hong Kong」的独特吸引力，并建议引入更多科技应用，例如增加机器人、无人机配送餐饮及纪念品以提升体验。

罗淑佩回应指，目前迪士尼业绩良好，会利用盈利及手上现金进行扩建，且上一阶段扩建仍有预留资金可供使用。她透露，Pixar（皮克斯动画）主题新园区明年将开放，确实是运用科技打造的新游乐点。中长期吸引力方面，2028及2029年将陆续有新项目推出。科技应用上，她指出迪士尼无人机演出相当亮丽，属「Only in Hong Kong」。

记者：郭文卓