大棋盘︱外卖员保障立法细节繁复 政府力争年内审议

政府去年曾承诺年内就平台外送员权益提出方案，惟一直只闻楼梯响。近期五一劳动节，特首李家超在劳工界酒会表明将立法完善外卖、送货等数码平台工作者的工伤补偿机制；劳福局局长孙玉菡更身体力行客串外卖员，亲身体验前线人员工作，连番举动似乎显示距离政策出台日子不远。据了解，立法工作仍有部分技术细节尚待完善，但政府已下定决心，今年内提交立法会审议。

劳福局去年回应立法会质询时提到，年内提出进一步改善平台工作者权益的方案，并考虑以立法方式加强保障平台工作者。同年9月《施政报告》，特首承诺善用「数码平台行业三方小组」就持份者关注的议题进行协商，不过最终去年未见政府提交相关立法建议。今年立法议程中包括数码平台工作者补偿条例草案，预计时间是下半年。根据特首近日说法，不止送餐外卖员，快递送件人员亦是保障范围。

官场中人：现时讨论进度理想 有把握公开承诺

有劳工界人士说，平台工作者保障立法讨论已久，估计政府可能是基于去年有多项劳工政策生效，包括「468」连续性合约规定、取消强积金对冲、最低工资一年一检等，不希望政策太频密触动商界神经，审时度势下先缓一缓；加上立法会换届，多项重要法案如简朴房、网约车等排队「压哨」审议，其他法案要让路。

不过有官场中人直言关系不大，因为平台工作者的工伤补偿机制，虽然在内地、新加坡等地都存在，但在香港是新事物，不可能一步到位，有大量技术细节要厘清，例如对「平台工作者」定义、工伤赔偿金额的厘定方式等，都需时处理，去年讨论尚未成熟。现时进度尚算理想，因此较有把握公开承诺，又强调会充分参考其他劳工保障法例，力争今年底或之前将草案提交立法会。

另一劳工界人士指，其中一个较麻烦的争议点，是平台公司与平台工作者之间是否存在实质雇佣关系，但预料今次立法工作，会集中于工伤方面的保障。他指，平台工作者本身亦较倾向灵活的雇佣关系，多劳多得，未必需要完整的雇佣合约，但平台作为服务提供者，对旗下外送员的安全也应负有基本责任。

劳联议员林振升希望今年内完成立法，指平台工作普及多年，但仍然欠缺工伤保障，过去虽有平台会为外卖员购买意外保险，但一来要证明事故并非工人责任，程序繁琐；二来赔偿额亦有限。若参考现有《雇员补偿条例》做法，厘定劳工保险及赔偿额等安排，有规有矩，保障会更充足。

林振升又指，理解立法技术细节复杂，且是新法例，预计若在暑假前能将立法建议提交立法会，征询事务委员会意见，有机会赶及在第四季首读、成立法案委员会审议。他形容本届政府对劳工保障议题上心，期望尽快立法，让平台工作者若工作期间遇到工伤，不至于毫无保障。

有熟悉情况人士则指，站在外卖平台角度，当然希望多赚钱，要平白为外卖员负担一笔劳工保险开支，肯定不情不愿，因此要达到「共识」并不现实，但既然政府已讲明要做，「半推半就」下亦要照跟，向目标迈进。事不避难，这亦是「有为政府」的必备条件之一。

聂风