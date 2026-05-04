谢振中获委任为新闻处处长 明日履新 政府：经遴选后被评为最合适人选

《星岛》今日（4日）独家报道，现任特首办新闻统筹专员谢振中，将获聘为政府新闻处处长，合约期3年。政府今日下午公布，经包括公开及内部招聘后，委任谢振中为政府新闻处处长，明日履新。

杨何蓓茵：谢振中有丰富公共行政经验

就谢振中的任命，公务员事务局局长杨何蓓茵表示，谢振中拥有丰富的公共行政经验，擅于处理传媒和公共关系，具备出色的领导及管理才能，有信心政府新闻处在他带领下，将会致力促进外界对政府政策及立场的了解，并向全世界说好香港故事。

谢振中于1999年加入政府，曾先后在前线部门和政策局不同岗位工作。他于2022年8月按公务员聘用条款借调至行政长官办公室，出任传讯秘书，并在2024年6月起出任新闻统筹专员。民政及青年事务局2026年2月就政府新闻处处长职位进行包括公开及内部招聘，经遴选后谢振中被评选为最合适人选。政府按公务员聘用条款聘任谢振中为政府新闻处处长，于5月5日生效。

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今年2月起公开招聘

回归以来，新闻处处长一直由政务官（AO）出任，今次是首次由公务员其他职系人士出掌新闻处，打破固有框架。

新闻处处长职位，自廖李可期3月底升任保安局常秘后，已悬空数星期，由一位副处长署任。政府今年2月公开招聘两个由首长级甲级政务官出任的高层职位，分别为新闻处处长及食环署署长，其中前者入职要求包括：至少15年行政管理经验、卓越的智力与政治触觉、战略思维、熟悉传媒事务，并在公共关系方面具备优秀往绩。