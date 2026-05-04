大棋盘︱五一内地客行径再掀争论 网红拍片质疑踎地 旅游业：港人勿「五十步笑百步」

每年内地五一黄金周假期，都是检视本港旅游、消费市道的好时机，政府早前预计黄金周约有98万内地旅客访港。据入境处数字，单计黄金周首两日入境的内地旅客人次达51万，比去年略有上升。但今年五一连着周末长假期，也便利港人北上消费，同期港人出境人次逾78万，比去年大升三成，此消彼长下，难言对本港消费市道是否有显著帮助。

五一黄金周︱部分旧商场突然「翻生」

疫情后消费模式转变，旅客倾向以低成本形式游港，据旅发局数字，去年过夜旅客总数按年上升6%，但过夜旅客人均消费按年仅微升0.2%，对比疫情前仍有一段距离。

从市面所见，近日本港各热门景点、小红书推介打卡点，确是人山人海，部分旧商场亦突然翻生，例如旺角「星际城市」逼爆游客，皆因即影即有相机复古热潮，吸引内地年轻人。不过亦有深圳旅客表明来港主要目的是购物，之后便返回内地。

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梁熙指旅客高端消费意欲仍在 重视酒店、餐饮体验

香港餐旅业协会主席梁熙指，五一「长假期效应」港人北上意欲增加，一些非旅客区的零售餐厅受的冲击较大；旅客热门地点如尖沙咀、铜锣湾等，则受惠旅客人数增长生意不俗，因此不同地区状况较悬殊。

他指旅客虽然不再热衷买奢侈品，但高端消费意欲仍在，只是方向不同，近一两年开始转向酒店和餐饮体验，今年旗下酒店入住率达99%以上，比去年理想；餐饮方面，传统游客区生意与去年相若，比平时周末约有两成增长，其中黄大仙今年可能因啬色园一系列推广，该区餐厅「异军突起」旺丁旺财，生意有显著增长。

不过旅游热点逼爆，部分本地人似乎吃不消，有人苦笑这几天不敢去旺角、尖沙咀。近日网上广传一名居港德国人影片，他拍摄尖沙咀海傍人满为患，又用广东话质问内地人为何要踎地及打卡，颇为不屑。影片获不少网民赞好，认为他说出了港人心声，亦有人质疑他搏流量，作网络公审。另一段疯传影片是内地客在咸田湾倒食物残渣被「断正」，受访时更嚣张地称：「很可笑，我交钱不就行了吗？」

一名居港德国人影片，他拍摄尖沙咀海傍人满为患，又用广东话质问内地人为何要踎地及打卡，颇为不屑。Threads图片

有旅客不文明行为惹议 崔定邦：勿「五十步笑百步」

在主张「无处不旅游」的香港，这些情况可能是「个别事件」，但无疑加深了港人对破坏大自然、城市美观的不满。有资深建制直言，对比十多年前港人踢箧抗议，上述事件只属「小儿科」，在网上表达一下情绪亦可以理解，不必上升至两地矛盾的层面，但当局亦要密切留意；又认为本港追求旅客数字之余，更要重视质素，未来方向一定是吸引高端客来港。

旅游促进会总干事崔定邦表示，不觉得「踎地」属不文明行为，只是内地人生活习惯，且未对他人造成滋扰，呼吁港人勿「五十步笑百步」，直指部分港人在外地亦会有喧哗、吵闹等行为。他又指，旅客「踎低」在于香港配套不足，「香港揾张櫈都难」，导致旅客逛累时「无得拣」下只能蹲下。他慨叹这不仅影响旅客体验，本地长者也受苦，促请当局及商场反思并改善公共空间设施。

前议员江玉欢则认为，要求旅客「文明旅游」正常不过，当部分本地人失去耐性，有人表达不满，自然会引起共鸣。她又直言打卡文化「肤浅」，世界各地已意识到，举例维也纳推出「unhashtag」活动，因为这类游客往往追求自我满足，不够尊重、爱惜当地文化和环境。

近年内地客钟情本港山水，首选不再是购物，而是到西贡行山、露营，但正所谓「文明是最美的风景」，爱护大自然乃应有之义，总不能有钱就任性。

聂风