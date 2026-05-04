星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新

政府早前首次公开招聘新闻处处长一职，《星岛》综合多方消息，确认现任特首办新闻统筹专员谢振中获聘，职级为D6，合约期3年，明日正式履新。回归以来，新闻处处长一直由政务官（AO）出任，今次是首次由公务员其他职系人士出掌新闻处，打破固有框架，也反映谢振中获特首李家超高度信任。

新闻处处长职位自廖李可期3月底升任保安局常秘后，已悬空数星期，由一位副处长署任。政府今年2月公开招聘两个由首长级甲级政务官出任的高层职位，分别为新闻处处长及食环署署长，其中前者入职要求包括：至少15年行政管理经验、卓越的智力与政治触觉、战略思维、熟悉传媒事务，并在公共关系方面具备优秀往绩。

消息指数十人应征 涵政府人员、新闻业精英

据了解，政府公开招聘政府新闻处处长的做法已酝酿多时，希望新的掌舵人熟悉政府结构和运作，并在内部有一定的人脉，因此倾向内部提拔；另有意见认为，这些条件并非只有政务官才符合，政府应广纳贤能，引入稳健的崭新思维，推动部门大力进步，最终决定进行公开及内部招聘。

消息指，今次处长之位竞争非常激烈，多达数十人应征，涵盖政府人员及新闻业界精英，当中不乏资深传媒人投考。结果在经过多轮面试及笔试后，无论是对外宣传、社媒管理、传媒联系与危机公关，在特首办有丰富实战经验的谢振中都占优，最终在一众候选人之中脱颖而出。

谢振中前年升任新闻统筹专员

现年49岁的谢振中毕业于科大，拥有财务学工商管理学学士学位，曾在银行业工作，其后加入警队，于2015年调任警察公共关系科，并开始建立传媒网络，先后开拓警队Facebook、IG社交平台、成立传媒联络队，促进警媒关系。2019年修例风波期间，他每日主持警方记者会，渐为公众熟悉。

谢振中亦多次获跨部门借调，例如2022年疫情期间，他借调至保安局抗疫特遣队，负责政策对外解说及公众沟通。同年李家超上任特首，谢振中在特首办出任传讯秘书，为特首策划宣传活动及管理多个社交媒体，并于2024年晋升为新闻统筹专员，职级为D4，为特首以至政府规划整体宣传和新闻发布时间表。

历任处长任期「流动性」偏高

政府新闻处处长一职向来被视为「三煞位」，工作牵涉政策解读、舆论应对、传媒协调等繁复职务，角色多方受制，极为考验个人应变与管治功力。翻查资料，历任处长任期「流动性」偏高，平均在任仅约26个月，当中以现任财政司副司长黄伟纶任期最稳定，达4年6个月；前高官邱腾华任期最短，仅15个月便离任；上任处长廖李可期在任时间亦只有22个月。

有官场中人指，新闻乃24小时运作，处长工作高压繁重，充满挑战，谢振中在过去数年主力为政府各项重大政策及措施制订公关部署、统筹传媒联系，并监察网络舆情，应对经验相当丰富，更重要是备受李家超信任，有助推动新闻处发挥更大效能。

《星岛》政治组