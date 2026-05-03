首季GDP预估数字本周公布 陈茂波预告进一步加快 近5年最强劲季度增长

财政司司长陈茂波今早（3日）发表网志，指政府正密切关注中东局势以及国际油价上升对本港相关行业、中小企和整体经济带来的影响。为协助本地中小企应对当前多变的市场环境，他表示，政府也请金管局与银行业联手，推出新一轮支援措施，包括增加预留予中小企的专项资金、提供信贷支援予受影响的行业，以及推出灵活贷款还款安排等。

地缘政局虽带来一定挑战 但新机遇也不断涌现

陈茂波表示，地缘政局虽带来一定挑战，但本港作为国际贸易枢纽，新的增长空间和新的发展机遇也不断涌现，并且是「量」与「质」同步提升。同时正全力推动「AI+」与「金融+」相互促进的发展策略，加速千行百业的升级转型，加强香港经济的动能和韧性，以更好应对可能出现的不利因素。

面对复杂多变的外围环境，陈茂波指香港经济正提质增量、向前迈进，其间既要着重「稳」，更要积极「进」，特别是做好加速深化人工智能技术在不同范畴的应用及人才培训，让数智化更大程度贯彻到不同的产业范畴和企业运作，并以自身的稳定发展和韧性抵御环球的不确定性和冲击，让经济朝更高质量方向提速发展。

陈茂波上周在香港中文大学商学院「粤港澳大湾区领袖论坛」上致辞。陈茂波网志图片

首季失业率回落至3.7% 全职雇员就业收入增3%

回望过去一年多，陈茂波指本地消费市道已呈明确的复苏趋势。本地居民在港消费亦自去年第二季起止跌回升，今年以来情况更进一步改善。根据本港主要电子支付平台的数据，本港市民的日常消费开支连续六个季度按年增加，今年首季与零售和饮食相关的消费按年增加了5.2%，其中非快餐类食肆的消费更增加近8%。

今年首季的失业率回落到3.7%，而最新全职雇员的就业收入则录得超过3%增长。访港旅游业持续畅旺，第一季访港旅客数目按年增长进一步加快至17%，超过1,430万人次，再创疫情后的季度新高。全年计，访港旅客量有机会超出原先预估的5,380万人次，预料带动全年与入境旅游相关的总消费增加至超过2,400亿元，将较去年增加9.5%。

上周在「央视财经金融强国—香港金融之夜」致辞。陈茂波网志图片

首季出口货值升32% 5年来表现最好季度

他指，随着私人消费持续改善，加上出口及固定投资表现继续向好，本周公布的第一季本地生产总值预估数字，将较去年第四季经修订的4.0%增长进一步加快，成为近五年来最强劲的季度增长。今年首季本港出口表现持续强劲，以货值计上升32%，是连续25个月上升，亦是五年来表现最好的季度。若单计3月份，升幅更达近36%。