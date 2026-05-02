东九龙集体运输系统｜招标年中启动 预计2033年通车 陈美宝：已拟定财务安排并适时公布

政府拟在东九龙引入智慧绿色集体运输系统，项目走线全长约7公里，设有9个高架车站，服务彩云、顺利、顺安、秀茂坪、宝达、马游塘、蓝田北等地区，拟建7个车站。运输及物流局局长陈美宝今（2日）在网志表示，本星期已向立法会交通事务委员会讲解日后用以规管智慧绿色集体运输系统的全新规管框架，亦拟定东九龙智慧绿色集体运输系统项目财务安排，将适时公布详情。

当局藉今次机遇采用公开招标方式

陈美宝表示，藉引入新型集体运输系统的机遇，会为合适项目采用公开招标方式，甄选最合适和最具效益的新型集体运输系统及营运商，透过竞争提升公共交通服务的质素。同时，当局亦透过主体法例就共通于各种系统事项作出规管，涵盖公众关注的服务表现、安全及系统稳定性等事宜，并保留弹性制定附属法例和专营权条款等，由行政长官及行政会议指明专营权年期及设计或建造系统要求等，最后由政府与营运商签订协议，涉及工程规格、服务水平及票价调整机制等。

通车后宝达/秀茂坪一带往来油塘或彩虹仅需10至15分钟

陈美宝表示，东九龙项目目标在今年年中招标、明年年中批出合约，预计2033年完工通车。当局期望公共交通服务营运商踊跃参与投标，亦会在标书的评审机制中鼓励投标者加快甚或尽早分段落成东九龙项目，并会要求专营公司在设计上作预留，保留日后延伸系统至慈云山及宝林的可行性，为未来规划保留最大弹性。

陈美宝亦提到，东九龙项目沿线将服务逾40个屋邨及屋苑，走线全长约7公里，设有9个高架车站，包括在两端分别连接港铁彩虹站及油塘站的两个拟建总站，以及服务彩云、顺利、顺安、秀茂坪、宝达、马游塘、蓝田北等地区的拟建7个车站。当局预计，项目落成后，由宝达/秀茂坪一带往来油塘或彩虹，车程仅需10至15分钟，比路面交通节省约一半时间。