智能厨余桶︱议员：起步基数低回收率偏低 促政府善用科技

审计报告发现环保署推行智能厨余回收桶服务时，采购工作存在漏洞，两份类近合约的金额差距高达96%。报告亦指部门严重低估服务需求，截至2025年10月，全港仅半数公共屋邨达到「一座一桶」的基础目标，与政策目标仍有445个回收桶的差距；厨余收集服务的质素监管不足，招标程序亦因评分制度不当而延误，整体工作进度与成效未如理想。

选委界立法会议员林筱鲁今早（5月1日）在电台节目表示，过往几年数字反映回收量增长比率高，但强调起步基数相当低，对比每天有3000公吨厨余，现在回收率仍然相当低，第一期有机资源回收中心使用率只有八成，第二期亦在筹建中，若未来回收量仍然不足会造成浪费，认为政府在衡工量值方面要改善。

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针对公共屋邨达到「一座一桶」的基础目标，据他了解环境局会于今年做到，但公屋回收量是私楼的3倍，全港亦有近半人口居于公屋，因此在公屋推动回收厨余是很有必要。他又称任何文化改变不能「靠罚」，当局要想方法方便市民接触到回收设施，亦要考虑进一步善用科技。

记者：郭咏欣