五一劳动节︱李家超 : 劳工是经济发展根基 政府推进各项政策措施加强保障

明天( 5月1日 )是劳动节，行政长官李家超今日( 30日 )下午出席2026年劳动节酒会时表示，感谢每位打工仔女为香港家园作出贡献。他在致辞中指出，劳工是经济发展的根基，保障劳工是保障现在，更是投资未来。政府重视劳工，并持续推进各项政策措施。

政府为最低工资引入一年一检机制 取消强积金「对冲」安排

他表示，在雇佣权益保障方面，政府为最低工资引入一年一检机制，法定最低工资明日将上调至每小时$43.1元，政府亦取消了强积金「对冲」安排，加强雇员退休保障。此外，政府修订了《雇佣条例》下「连续性合约」的规定，让更多兼职和工时不稳定的雇员都享有全面雇佣权益，并修订了《职工会条例》，完善职工会规管制度。

李家超说，今年劳动节酒会既表扬劳工的贡献，亦纪念劳工处成立80周年及劳工顾问委员会走过80载。李家超FB

李家超（右六）、劳工及福利局局长孙玉菡（左六）、劳工及福利局常任秘书长刘焱（右五）和劳工处处长许泽森（左五）与2026年行业模范之星得奖者在酒会合照。

（右起）劳工及福利局常任秘书长刘焱、李家超、劳工及福利局局长孙玉菡和劳工处处长许泽森在酒会祝酒。政府新闻处

在职业安全健康保障方面，政府优化了工作暑热警告系统，利用数据提升系统的灵敏度，亦引入创新科技加强密闭空间工作的安全。另外，政府正就地盘禁烟修订法例提升地盘消防安全，并将完善外卖、送货等数码平台工作者的工伤补偿机制，以及继续优化职安健法例和守则，持续提升职安健水平。就业支援和培训方面，政府推出再就业津贴试行计划，鼓励中高龄人士重新就业，亦会将雇员再培训局升格为技能提升局，为学历较高在职人士开设更高阶技能课程。

李家超说，今年劳动节酒会既表扬广大劳工的贡献，亦纪念劳工处成立80周年，以及劳工顾问委员会走过80载。80年来，劳工处和劳资双方并肩同行，因应社会经济发展，不断完善劳工保障；劳顾会就各项劳工事宜建言献策，推动劳工政策措施，改善雇佣权益。他期望社会各界继续秉持务实精神，在劳资对话中凝聚共识，在权益保障中寻求平衡，让广大劳工的获得感、幸福感、安全感落到实处。