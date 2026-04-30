陈茂波：强国建设离不开金融支撑 「金融+」策略赋能渗透到产业每一个环节

财政司司长陈茂波今日（30日）出席活动时表示，加快建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基，这个「十五五」规划下重要的战略任务，需要金融的有力支撑。他指出，金融赋能实体经济，不仅是资金通道和筹融资平台，更是建设完备的、覆盖从初创到巨企到产业形成的全周期、全链条金融基础设施与生态系统。它包括从天使基金到风险基金、私募基金、耐心资本，以至上市融资的完整资金链。

陈茂波表示，强国建设离不开金融支撑，而金融强国必须有强大的国际金融中心，香港正是这个中心。在「十五五」规划下，政府将积极对接好国家发展战略，充分发挥「一国两制」下的独特优势，为国家高质量发展作出新的及更大的金融贡献。

财政司司长陈茂波出席活动致辞。政府新闻处

他又指，「十五五」规划纲要首次明确提出加快建设金融强国，并加快构建中国特色现代金融体系。尽管国际形势复杂多变，但背靠经济稳步发展、科技创新不断突破的强大祖国，加上「一国两制」的独特优势，香港不仅成为国际资金与投资者的安全港，更成为把握中国和亚洲发展机遇的最佳平台。

特区政府提出「金融+」发展策略，陈茂波指，目标是让金融赋能渗透到产业每一个环节，加快推动金融、创科与产业发展三者之间的相互赋能，此策略涉及几个关键内容，包括持续做大做强香港作为首选的筹融资市场；助力推进人民币国际化，推动国家的货币在国际贸易和投资中被广泛使用，同时成为主要央行的储备货币之一，是金融强国建设的关键一环；不断构建新的发展领域，例如大宗商品及黄金交易市场。