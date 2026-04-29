发债推动北都让下一代埋单？陈茂波斥危言耸听：不投资北都才是不负责任

立法会今日（29日）三读通过《2026年拨款条例草案》。财政司司长陈茂波为二读作总结发言时，驳斥外界指政府发债推动北都发展是「让下一代埋单」的说法。他直指有关言论属「危言耸听」，强调若不投资北都为未来创造容量与发展空间、错失经济转型契机，导致年轻一代失去更好就业选择，「咁样先至系真正嘅不负责任」。

1,500亿外汇基金只占不足4%

就有议员质疑政府计划从外汇基金将1,500亿元转拨至基本工程储备金以推动北都发展，陈茂波指，有关款项只占约4.1万亿元外汇基金的不足4%，金额仅相当于去年投资收益，即逾3,300亿元的一半。

外汇基金累计盈余仍较2024底多1,800亿

陈茂波强调，即使完成转拨，外汇基金的累计盈余仍比2024年底多1,800亿，形容是将「金融投资」转化为「基建投资」，指基建将为落户北都的企业及香港社会带来长远经济收益，强调这非常态化安排。

政府计划未来五年、每年发行约1,600亿至2,200亿元债券，有声音解读为「借债度日」，陈茂波亦在发言期间澄清，形容是议员误解，解释指发债额度中，有一半仅用作近年短期债券的再融资。

他以银行定期作比喻，指「越短期息口越低」，由于特区政府财政稳健、市场对特区政府的借贷意愿高，故政府倾向发行3、5、7年的短期债券，以尽量压低利息开支，又重申发债资金只会用于基建投资，不会用于政府经常开支。

记者：陈俊豪

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