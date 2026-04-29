中大医院拟提早还款 校董澄清：借款非「左手交右手」 不动用教资会拨款 对未来营运乐观

曾向政府借贷逾40亿元的中大医院，经历两度延迟还款后，原订于2028年开始偿还。上周三（22日），中大联同中大医院以书面形式通知政府，提出提前悉数清还贷款的建议，计划由中大向中大医院提供借款，及／或由中大为中大医院向银行借贷作担保，力争于明年3月19日前还清40.3亿元的政府贷款本金。

立法会议员兼中大校董邓家彪、陈恒镔、梁进及陈晓峰今日（29日）回应中大医院的还款安排。邓家彪表示，提早还款是各方共同决定的安排，相信对中大医院的整体发展而言是更佳选择，并强调不存在政府要求医院提早还款的情况。他指出，中大医院自去年11月至今的营运录得盈余，可见改革见效，对未来营运持乐观态度。

提早还款体现中大有承担

由于中大不少资金来自政府，被问及向中大医院提供借款是否如同「左手交右手」，陈恒镔回应指，绝对明白公众有此观点，但强调中大不会动用教资会拨款（UGC funding），只会使用中大储备。他又指，有关借款不会影响中大运作，抽调的资金并非用于教育或其他指定用途。

陈恒镔认为，提早还款正体现中大有承担。自他出任校董后，了解到医院财务状况持续向好，透过改善措施开源节流，减少不必要开支。不过他强调，即使提早还款，院方仍须承担应有责任，包括以服务代替利息。回顾医院过往经历，如今终见走出困境，他感到欣慰；并指中大作为非牟利的私家医院，不仅能提供更多医疗选择，更能展示中大的科研成果。

梁进则乐见院方营运逐步改善，数字上有显著提升，对医院未来发展有信心，期望能建立良好口碑。陈晓峰补充说，中大医院作为北大屿山唯一私家医院，肩负将科研成果转化的重任，强调「钱一定要用得其所」。

记者、摄影：陈俊豪