大棋盘︱宏志阁纳收购意料之中 免留尾巴折腾 政圈分析：政府无「Plan B」冀作明智抉择

大埔宏福苑大火中，唯一未受波及的宏志阁去向终有眉目，政府决定只要有四分三业主确认出售业权，将一并纳入收购计划，初步已有77%居民表示愿卖业权，涉及收购成本约10亿元。有建制中人直言，由政府提出收购方案之初，宏志阁被排除在外，居民难免忐忑不安，加上反复被告知返回居住会面对众多复杂问题，最终接受收购是意料中事。

政府事前已打「开口牌」 宏志阁面对大量现实困难

宏志阁结构完好无缺，政府当初强调要尊重私有产权，因此未纳入收购计划，但同时留有后路，表明若有过半数业主同意收购，愿展开讨论。宏志阁虽未受损，但近月官员及专业团体在不同场合，多番提到独留宏志阁问题多，例如无法分割屋苑公契、管理责任、难重组法团等；民青局长麦美娟上月亦指，宏志阁复修工程较预期复杂，单计外墙工程估计需时约9个月，今年内可重返单位机会很低。

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区议员指居民可「放下心头大石」

有熟悉宏福苑居民圈子人士指，早在2月政府提出收购业权方案前，业主间的普遍共识是8幢一并收购，但政府始终不能直接跳过宏志阁居民意见，因此先做期望管理，表明若继续居住会面对的实际困难，让业主自行思考；加上持续接触居民了解意向，最后达到政府心目中的「高度共识」，纳入收购便显得顺理成章。

大埔区议员罗晓枫认为，新安排令居民放下心头大石，因不少宏志阁居民有强烈意愿希望纳入收购，担心面对日常管理、维修等问题，甚至勾起负面情绪，希望政府出手；亦有居民感彷徨，「其余7座已经睇定楼书准备拣楼，我仲系乜都无」。他认为75%门槛合适，现时政府未正式落场解说已有77%人同意收购，相信日后达到门槛机会很高。

居民意愿一关有望解决，但政府再额外动用10亿元公帑，收购一座结构完好的旧楼，未来亦有更多宏志阁居民透过「特设销售计划」流向资助房屋市场，变相「打尖」优先选楼，容易惹来市民反响。

昨日宏志阁纳入收购消息传出后，随即有人在网上质疑「无烧到都可以执几球」，亦有人不满居民「仲有启德新居屋拣」，并不合理。政府原先收购7座楼宇开支约68亿元，扣除基金后要动用约40亿元公帑，如计及宏志阁的10亿元，即50亿元公帑。有政圈人士直言，大火听证会揭发政府部门工作不足，未能及时阻止悲剧发生，现时又要动用公帑收购业权，市民自然有不满情绪。不过有官场中人指，现时每年平均有9000个居屋单位推售，影响不大。

政府拒揣测若不及门槛如何处理 政圈分析：无「Plan B」 冀业主作明智抉择

副司长黄伟纶昨被问及动用公帑合理性，他重申很多宏志阁居民有担心，不希望回去居住，政府原则是「情理法兼备，以情为先」，期望协助居民长远居住安排。行会成员林正财指，宏志居民虽避过火劫，惟客观环境依然面对极大困难，例如公共设施需重建等，认为香港作为关爱社会，动用公帑照顾受影响的200多户家庭，做法合理。

工联会议员邓家彪欢迎政府一视同仁处理，明白社会可能对动用公帑有不同想法，但宏志阁面对问题多，若不一并收购，为事件留下一条难缠的尾巴，日后社会只会更为折腾。

政府强调收购业权是「你情我愿」，除了解说专队会讲解方案，据闻区议员亦会协助「推销」。至于一旦不及75%门槛如何处理，官员重申现阶段不宜过多揣测，有建制中人就分析，背后有一定暗示意味：政府没「Plan B」，收购业权已是最佳方案，冀业主作出明智抉择，若返回市场机制，物业跌价之余，日后亦难以转手。

聂风