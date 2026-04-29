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议政随想︱范骏华：《以青春力量 为时代奋斗》

政情
更新时间：07:00 2026-04-29 HKT
发布时间：07:00 2026-04-29 HKT

1919年5月4日，广大中国青年怀着「救亡图存」的爱国情怀，掀起民族觉醒运动，为中华民族注入「爱国、进步、民主、科学」的时代思想。如今107年过去，面对当下全球百年未有之大变局，五四精神仍代代相传，引领中国青年砥砺前行。

五四青年节即将到来，回望历史，不仅是追忆先烈，更是确立身份、铭记责任，勉励青年以爱国为本，将个人发展的「小我」融入民族复兴的国家「大我」。对香港青年而言，祖国是成才之基、逐梦舞台，随着爱国主义教育的推进，越来越多青年主动了解祖国，在感受国家发展成就中厚植家国情怀，坚定「国家好，香港才会好」的信念。

对香港青年而言，祖国是成才之基、逐梦舞台。资料图片
对香港青年而言，祖国是成才之基、逐梦舞台。资料图片

青年作为国家未来发展的生力军，认识家国历史、维护国家安全，是青年明晰使命的前提，更是其时代责任。特区政府既要在日前公布《价值观教育课程架构》下，以《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书为准则，持续创新性深化国家安全教育；香港青年自身亦须深刻领悟由治及兴的历史逻辑，主动学习总体国家安全观，并时刻保持居安思危意识，提高辨别是非能力，防范虚假资讯、网络谣言等安全风险隐患，自觉成为社会安定的维护者与原则立场的坚守者。携手在推进「一国两制」事业行稳致远的实践中、在把握国家高质量发展机遇的进程中，以担当作为守护国家安全、推动社会发展。

青年强则国家强，青年兴则香港兴。新时代青年应当传承五四薪火，秉承爱国之心、尽安全之责，用青春的奋斗与坚守，践行新时代青年的使命担当。

范骏华

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