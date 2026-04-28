崔建春出席美商会论坛 与美领伊珠丽同场 崔：中美元首会晤增在港美商信心

中国对美关系释放积极信号，美国总统特朗普曾表示将于5月访华。外交部驻港特派员公署特派员崔建春今日（28日）于香港美国商会年度中国研讨会上表示，中美元首会晤能进一步增强中美关系，在港美国商界亦会对香港更有信心。美国驻港澳总领事伊珠丽（Julie Eadeh）亦有出席研讨会并致辞，这是二人首度公开同场。

崔建春：两国元首达成重大共识指引下 中美关系将增强

崔建春致辞时表示，中美双方正就特朗普访华事宜保持沟通，相信在两国元首达成稳定、健康且可持续重大共识的战略指引下，中美关系将进一步增强，美国商界对香港的信心亦会提升，确保其在中国内地及香港长期营运，并深化中美之间互利共赢合作。

崔建春亦表示，欢迎更多外国企业把握中国高端科技，及不同行业发展带来机遇。他期待在中美各界共同努力下，双边关系取得更大进展。

他提到，「十五五规划」下会继续推动香港「十大中心」建设及加快北都发展，并引述今年初外贸增长及香港新股集资额成为全球第一的数据，形容香港已进入最好的发展时期。他又指出，超过1,400家美国企业在港营运，8,000名美国公民在港生活与工作，每年亦有大量美国公司及人士来港经商及旅游，这些都是对香港投下的「信心一票」，形容他们作出明智选择。

美国驻港澳总领事伊珠丽（Julie Eadeh）。

崔建春与伊珠丽短暂交流

伊珠丽则指出，两国元首计划于5月在北京会晤，特朗普已邀请国家主席习近平访美。她指出，今年将有多个场合让双方进行建设性互动，包括美国举行的二十国集团峰会、中国主办的亚太经合（APEX）组织会议，以及香港和澳门的相关活动。

论坛开始前，崔建春与伊珠丽曾短暂面对面交流。崔建春与人交谈期间，伊珠丽走上前，双方短暂对话约十数秒，彼此相视而笑，并应现场摄影记者要求合照。午餐时，两人获安排同桌，中间相隔两位嘉宾。崔建春发言后，伊珠丽与他握手。