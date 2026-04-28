宏志阁收购｜议员支持政府收购「情理法兼备」 林正财：搬离恶劣环境有利心理健康

大埔宏福苑大火后，政府斥资68亿元收购其中7幢楼宇业权。政府今日（28日）公布，未受大火波及的宏志阁，若有75%以上业主6月30日或之前，签署「接受收购建议信件」，该大厦将被纳入收购方案，即政府会出手收购业权。多个政党及议员对此安排表示支持，认为是「情、理、法兼备」，体现对灾民持续关怀。行会成员、精神健康咨询委员会主席林正财指，将宏志阁纳入收购方案是「相当人性化」的处理，从人道及居民心理健康角度出发，认为公帑「用得其所」。

林正财：居民明白搬迁必须 会为自己争取最佳方案

林正财向《星岛头条》表示，特别关注灾民的心理状态，若居民因经济原因而被迫留在原址，将要每天面对灾场，以及日后漫长的清拆和重建工程；若该处未来设立纪念设施，更会不断牵动住客的伤痛情绪。他认为，收购方案为居民提供选择，搬离恶劣环境，迁往自己选择的合适居所，有利心理健康。至于有9%业主表示不愿出售业权，林正财坦言，明白街坊对原有居所充满感情，但以旧区重建经验为例，类似计划往往难以获得百分百住客同意，但当政策落实后，市民一般都会务实面对。

林正财指，在心理学上是从「否认（Denial）、不肯接受，慢慢过渡至「接受』」的过程，相信当他们明白搬迁是必须时，便会在过程中为自己争取最佳方案，寻找下一个喜欢的居所。

陈克勤：相信收购宏志阁业权机会大

民建联指，欣见政府秉持原则，在宏志阁业主展现高度共识后，积极落实延伸收购安排，认为此举不仅能统一处理屋苑日后的公共空间及大厦公契等管理难题，避免因零星收购而衍生更复杂的社区问题，更有助整个宏福苑社区重建工作，达致长远稳定。民建联亦认同政府坚持须有主流共识方动用公帑的取态，是审慎运用公共资源、实事求是的负责任表现。

民建联主席陈克勤向《星岛头条》表示，相信现在政府成功收购宏志阁业权机会是大的，「当然没办法讲到百分百，就算其他几座都没办法是百分百，政府可能最后都要用立法手段收剩余业权」。不过他坦言，若最后动用到立法手段，对于业主而言并非最好方案，因届时价格怕没有现时优惠、选择没有现在多。

邓家彪：大部分居民均期望获「一视同仁」处理

协助宏志阁居民的工联会议员邓家彪表示，不少居民向他表示返回宏志阁居住面对多种困难，包括心理压力、大维修烂尾后续安排、其余7座拆卸工程影响、其余居民搬走导致社区网络残缺等。他认为政府再度以例外方式处理宏志阁，是「情、理、法」兼备，充分体现「以为人本」精神。

他认为目前的关键是居民需要凝聚共识，解说专队初步接触结果显示约77%业主有意参与，高于门槛两个百分点。他相信在方案明确出台后，可以供业主思考清楚自己的意向。

邓家彪又指，所接触大部分居民均期望能获「一视同仁」的长远安置方案，并无要求特殊处理，认为政府目前提出的方案已较为清晰简单，有助避免进一步争议。他理解居民徬徨心情，并呼吁他们把握未来两个月时间，作出最终决定。

梁文广：限期前取75%确认便应尽快启动收购

身兼房委会委员的立法会议员梁文广表示，宏志阁虽未被火灾波及，但原有屋苑环境已遭受严重破坏，居民心理阴影与创伤、周边楼宇拆卸工程，以及日后大厦管理与复修等，均带来极大影响与困难。他认为，政府将宏志阁一并纳入收购计划，确实具有实际需要与必要性。

对于意向收集期限至6月30日为止，而政府早前已初步掌握约77%业户表示同意，梁文广认为，若政府在期限前已获得75%居民同意，便应尽快启动收购业权工作，早日取得75%或以上业主的正式确认，并争取尽快向立法会申请额外拨款。他将全力支持相关拨款，让宏志阁居民与其他受灾居民一并作整体安置安排。

立法会G19召集人霍启刚支持当局建议，认为方案回应了大部分受灾业主的诉求，是务实与关爱兼备的方案。虽然宏志阁未有被大火波及，但如果勉强单独保留，往后的维修、管理问题及费用将非常复杂繁多，留下来的居民将面对种种生活问题和心理压力，亦可能会影响其余7幢受灾楼宇的拆卸及重建作其他公共设施的计划。

宏福苑收购业权方案，以实用面积计算，未补价单位收购价每平方呎8,000元，已补价单位收购价每平方呎10,500元。

大埔区议员：尊重宏志阁居民选择权

大埔区议员梅少峰向《星岛头条》表示，目前在地区收到宏志阁居民不同意愿，包括想政府介入收购，或想继续留在宏志阁居住，「其实我们两边意见都有收到」。梅少峰说，无论居民最终是选择出售或是继续留居，都会尊重他们的选择权。

不过，他指与宏志阁居民沟通时，都讨论到日后若留居或面对的一些问题，包括剩下单栋物业管理费较高、周边屋苑配套设施缺失，以及将面对毗邻其余7座烧焦大厦，与日后清拆或造成的环境滋扰问题等。

测量师学会建议原址建公园

测量师学会会长温伟明表受《星岛头条》访问时表示，学会认为政府以同样的价格，即未补价单位每平方呎8,000元、已补价单位每平方呎10,500元的价钱，收购宏志阁单位做法合理。他解释，宏志阁未受大火波及，料大厦结构上没问题，但事实上大厦内部、地底，甚至宏福苑其余座数中仍有屋苑公共设施，「电线、煤气等都涉及成个屋苑，要检查维修，条数都唔细。」

他认为，今次宏志阁收购方案对居民而言是好选择，对政府而言，完整收购宏福苑亦方便日后处理安排。至于宏福苑原址未来如何重建，他指该地始终发生过大火，料地价会下跌不宜出售，学会建议改建成公园或其他公共设施。

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