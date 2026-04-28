九龙城重建︱贾炳达道联用大楼车位削近半 议员忧不足应付体育园盛事需求

市区重建局于2022年开展九龙城衙前围道／贾炳达道发展计划，建议在贾炳达道公园内兴建一座联用大楼。立法会发展事务委员会今日（28日）举行会议，九龙中杨永杰指，市建局早前公布将大幅削减九龙城重建项目地盘的停车位，项目的公众停车位由超过300个减至165个，忧虑区内车位不足以应付未来需求，计及未来启德体育园盛事活动带来的旅游巴，恐加剧区内交通挤塞。发展局副局长林智文回应指，虽然地库车位减少，但会保留大部分路边泊车位，整体车位数目仍较现时增加。

杨永杰表示，九龙城市场一向吸引太子、何文田及九龙塘等地的驾驶人士前往，未来重建后，停车位需求必然增加。他认为，市建局将地盘停车位由300多个削减至165个，并不足以应付将来需要。

发展局：保留大部分路边泊车位

杨永杰续指，计及未来启德体育园盛事活动及九龙城深度游带来的旅游巴，区内商业车位已然不足，促请政府考虑在联用大楼增加车位，「那怕可以偷到多30个车位都好。」

林智文解释，车位数目减少有两个主要原因。首先，若按原先规划，主地盘需兴建3至5层地库，建筑成本及时间将会大增；其二，有意见反映不少市民偏好短暂停泊在路边，而非驶入地库，因此当局决定保留大部分现有路边停车位，以取代部分地库车位。

林智文强调，虽然规划与最初有出入，但重建后的总车位数目，仍会比现时多出约200至300个。他补充，现时区内车位紧张，主因是旧区本身缺乏停车场及上落货位。未来重建项目，如KC015及KC017，其商场将设有约200个附属车位，届时前往购物的市民可直接使用商场停车场，无需占用路边泊位。至于联用大楼内的60个非公众车位，当局正探讨在非办公时间开放予公众使用。

郑泳舜忧街市特色流失

民建联九龙西郑泳舜忧虑，在重建前过渡期内，商户或因前景不明朗而无心经营，导致街市特色逐渐流失，最终在迁入新街市时，已失去其原有魅力及社会功能。林智文回应指，食环署已积极与街市商贩沟通，了解他们的营运意向，以协助他们规划未来。当局已制订过渡安排，约有10多个档位将在工程期间，于现址附近继续经营。林智文相信，新街市更整洁及宽敞的空间，将有利于举办推广地区文化的活动，亦已考虑加入九龙城地区特色，并会研究议员提出的相关建议。

记者：李健威