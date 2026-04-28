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「搭错线」处理大不同 ？楼家强上月错问遭纠正 刘文君「抢缰」问跨议程问题 主席咁处理｜Kelly Online

政情
更新时间：13:21 2026-04-28 HKT
发布时间：13:21 2026-04-28 HKT

再有新议员在委员会讨论议程时「搭错线」，在第一项议程中「抢缰」将之后议程的问题一起提问，但今次却获委员会主席「放生」照问，更要求官员照答。到底应该问，还是不应该问呢？

公务员事务局早上先向立法会公务员及资助机构员工事务委员会，简介部门首长责任制，预计时间是早上10时50分到11时55分。而建筑、测量、都市规划及园境界刘文君在近12时提问，提及两条问题，第一条是说明支持部门首长责任制，但关注鼓励官员改革创新又要加强监管，无疑会对公务员造成压力，又关注当局要公务员如何拿捏及平衡，但她又提到当局称稍后会有奖励计划，她可在届时再作评论。

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刘文君第二问问下一议程问题

刘文君第二条问题就明显不同，关注公务员义工服务，是否可计算在每年评核内，又称这会否对公务员造成压力。委员会主席周小松随即请局长回应，但公务员事务局局长杨何蓓茵心水清，即反问第二条问题，是否应留待下一个议程，即「推广公务员义工服务及说好公务员好故事」时才回应。周小松认为有时间，局长可作回应。

杨何蓓茵解释，明白要责任制下，公务员承担更多，而人人对压力感觉有不同，但亦可以是一个正面的动力，相信高级公务员可以拿捏到创新及监管，当局的培训亦会多注重这一点。至于义工工作，她称不会纳入评核之内。

事有凑巧，约一个月前，选委界楼家强在工务小组会议上，将关于茶果岭的议题，误放在东涌的议程中提问，遭委员会主席陈绍雄无奈纠正，且要在之后议程上才可发问。当时引起议会内外广泛讨论，令人质疑新议员不懂会议规则，今次不知谁是谁非呢？

记者：郭咏欣
 

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