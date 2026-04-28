部门首长责任制｜公务员闻㶶味辞职可避查？杨何蓓茵：休假期间仍可要求会面

公务员事务局今早（28日）向立法会公务员及资助机构员工事务委员会，简介部门首长责任制。公务员事务局局长杨何蓓茵重申，部门首长责任制及两级调查机制，目的是强化行政问责，清晰化部门及领导级公务员的责任，而非取代现有的工作绩效问责制度或纪律机制，若问题严重或涉及广泛、重复性的系统问题可启动调查，调查对象更会涵盖涉有关问题的所有人员，即使高级人员如常任秘书长亦会受查。

叶傲冬关注边缘个案准则不清 严重系统性问题启动二级调查

民建联叶傲冬形容，两级调查机制是为部门首长责任制贴上最后一块拼图，是一个很完善的机制，但启动调查的标准不太清晰，若一些较为边缘的个案，有那些准则可决定启动第二级调查。他亦关注确定责任后，惩罚除了加强培训、提早退休等，当局会否考虑暂停相关人士增薪点或暂缓升迁。

杨何蓓茵表示，若是一个严重的问题、影响广泛，又或属于重复系统性问题，就会启动二级调查机制，举例去年的饮用水采购事件，找不涉事的高级公务员调查，若有这个机制存在，就会动用由公务员敍用委员会的调查小组进行调查。至于惩罚方面，她表示在处理表现欠佳的公务员时，会暂停增薪点或暂缓升迁，若有纪律问题都不会有增薪点，承诺日后会严厉地执行。

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陈祖光关注政策失误时会如何去处理 政策失误政治问责

选委界陈祖光表示，当局文件提到二级调查结果出台后，仍然进行公务员纪律机制，关注调查时间会否更长，当局会否有时间表限制每个程序的处理时间。他亦认为这套机制涵盖的范围及逻辑有些问题，指出受查对象不涉及常任秘书长，让外界感觉「刑不上大夫」，并称若发现不是执行出现问题，是政策失误时会如何去处理。

杨何蓓茵强调，所有纪律机制开始前必须进行调查，只是现在的调查通常于部门内进行，故未来与现在没有分别，只是负责做调查的个体不同了，而当局正就纪律机制进行简化的工作，相信年内可以执行，未来可有效地执行。至于政策失误，她相信公务员敍用委员会调查小组，经调查后得出这个结论时，政府会考虑其调查结果，在政治方面以合适的方式问责。

卜国明忧问责制会矫枉过正 鼓励创新惟需做好风险管理

曾任土木工程拓展署署长、选委界卜国明称，为了工程推进的提速、提效、提质、提量，故一直都鼓励促进者要用创新技术「先试先行」，惟推行这些创新事物时属于高风险，未必会达到相应的效果，担心部门首长问责制会矫枉过正，令到公务员不敢承担、不敢试新事物，关注在责任制下，部门首长本著推动创新的精神支持采用新技术，最终效果未如理想时，会否被问责。

杨何蓓茵表示，政府鼓励创新，但过程中要做好风险管理，若过程中做好了风险管理，仍有一些预计不到的事，相信大众、司局长有判断，形容纵然有一个很清晰的水晶球在手，都会有看不出来的东西，这些都是合理的要求。

劳联林振升表示，有些公务员或已闻到「㶶味」，担心事件快「爆煲」或要受查便提早辞职，到他离职前他又拒绝出席调查小组的传召时，当局会如何处理。杨何蓓茵称，若公务员辞职后休假期间，仍是公务员，政府可要求他上班，故仍身为公务员期间是必须尽责任出席调查的会面。

记者：郭咏欣

