Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大全新医学教研综合大楼动土 李家超：新医学院助港成国际人才高地

政情
更新时间：11:57 2026-04-28 HKT
发布时间：11:57 2026-04-28 HKT

香港科技大学正筹办本港第三间医学院，科大全新医学教研综合大楼今日（28日）举行动土仪式，行政长官李家超致辞时表示，兴建第三间医学院有助实现香港打造国际高端人才集聚高地的愿景，吸引和培养医疗衞生及高等教育领域人才。

李家超表示，新医学院将确保本港提供品质和效率更高的医疗保健服务，亦将增加本地医生的培训，缓解人力短缺，协助应对人口老化挑战。

筹备新医学院工作组已成立3个小组

李家超指，筹备新医学院工作组已经成立3个小组，支援新医学院筹备，小组成员包括相关政府部门及专家，小组会在各个阶段与科大合作，就课程、财务等事宜提供建议，并已拨出配对资金支持科大及在牛潭尾预留土地兴建综合医教研医院。

料新大楼2028年完成兴建

科大校长叶玉如预计，新大楼将会在2028年完成兴建，用途包括教学、科研、临床教学及虚拟教学的设施，大楼内亦设有图书馆等。

有信心医学院教授具国际经验

叶玉如指，医学院院长的招聘工作进展顺畅，强调很多国际医学人才对新医学院均感兴趣，已收到来自不同地方人士反映有兴趣加入科大，包括美国、欧洲、澳洲和新加坡等，目前已有7位临床教授，有信心综合大楼建设及人才招聘工作可同步进行，亦有信心将来医学院教授具备国际经验。

叶玉如指不会 向另外两间医学院「挖角」

被问及会否考虑从现时另外两间医学院「挖角」，叶玉如说不会，希望建立第三间医学院，可和本港两间优秀的医学院合作，共同提升香港在创新医疗等方面的贡献，将香港变成国际医疗创新枢纽。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
16:34
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
14小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
20小时前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
12小时前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
20小时前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
14小时前
星岛申诉王｜信用卡绑定成中招来源？ 港男网购平台帐户被盗用狂碌信用卡购物
申诉热话
4小时前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
23小时前
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
影视圈
3小时前
香港初代韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店结业！开业逾30年 曾获米芝莲推荐 蔡澜曾赞：有3道菜只有这里能做到
香港初代韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店结业！开业逾30年 曾获米芝莲推荐 蔡澜曾赞：有3道菜只有这里能做到
饮食
16小时前