科大全新医学教研综合大楼动土 李家超：新医学院助港成国际人才高地

香港科技大学正筹办本港第三间医学院，科大全新医学教研综合大楼今日（28日）举行动土仪式，行政长官李家超致辞时表示，兴建第三间医学院有助实现香港打造国际高端人才集聚高地的愿景，吸引和培养医疗衞生及高等教育领域人才。

李家超表示，新医学院将确保本港提供品质和效率更高的医疗保健服务，亦将增加本地医生的培训，缓解人力短缺，协助应对人口老化挑战。

筹备新医学院工作组已成立3个小组

李家超指，筹备新医学院工作组已经成立3个小组，支援新医学院筹备，小组成员包括相关政府部门及专家，小组会在各个阶段与科大合作，就课程、财务等事宜提供建议，并已拨出配对资金支持科大及在牛潭尾预留土地兴建综合医教研医院。

料新大楼2028年完成兴建

科大校长叶玉如预计，新大楼将会在2028年完成兴建，用途包括教学、科研、临床教学及虚拟教学的设施，大楼内亦设有图书馆等。

有信心医学院教授具国际经验

叶玉如指，医学院院长的招聘工作进展顺畅，强调很多国际医学人才对新医学院均感兴趣，已收到来自不同地方人士反映有兴趣加入科大，包括美国、欧洲、澳洲和新加坡等，目前已有7位临床教授，有信心综合大楼建设及人才招聘工作可同步进行，亦有信心将来医学院教授具备国际经验。

叶玉如指不会 向另外两间医学院「挖角」

被问及会否考虑从现时另外两间医学院「挖角」，叶玉如说不会，希望建立第三间医学院，可和本港两间优秀的医学院合作，共同提升香港在创新医疗等方面的贡献，将香港变成国际医疗创新枢纽。