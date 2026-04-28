律师会与民青局会面反映前线意见 冀携手优化对宏福苑受影响居民的法律支援

香港律师会昨（27日）与民政及青年事务局举行会议，就宏福苑受影响居民的法律支援及后续工作深入交流意见。会议整合前线经验，反映受影响居民实际关注的议题，务求协助政府更全面掌握居民需要，从而制定更具针对性及成效的支援措施。

会议由民青局局长麦美娟主持。其他出席的代表包括民青局常秘李百全、民青局副局长梁宏正、民政署署长杜洁丽、民政署副署长王婉蓉、民政署助理署长李嘉渊，以及民青局局长政助余怀诚。律师会会长汤文龙联同副会长黄巧欣、理事暨社区关系委员会主席郑程，以及理事暨社区关系委员会委员谭雪欣出席会议。

冀将前线受影响居民声音如实带到政策层面

会上，律师会综合自火灾发生以来透过热线、咨询柜位及讲座所收集的前线意见，系统性地向政府反映受影响居民普遍关心的法律议题与面对的实际困难，包括保险索偿、损失赔偿、业权安排及家事法相关问题。律师会强调，透过持续与政府沟通，将前线受影响居民的声音如实带到政策层面，是专业团体的重要责任，亦有助政府更精准回应社会需要。

律师会亦建议加强资讯整合与发布、建立更具针对性的沟通平台、适时公布处理进度，以及为居民与法律业界举办简报会，确保资讯准确一致、透明清晰。民青局对有关建议持开放态度，并同意持续优化沟通与协调机制。

已有86间律师行登记加入名单 助居民寻求协助

自大埔火灾发生后，律师会迅速设立「大埔火灾紧急免费法律咨询热线」（2840 1011）及7个「大埔火灾紧急免费法律咨询柜位」。截至2026年4月23日，热线已动员498名义务律师及353名义务接线员，处理383宗个案；咨询柜位则动员171名义务律师及150名义工，处理206宗个案，充分展现法律专业界同心协力、服务社群的承担精神。

为进一步回应居民需要，律师会于2026年1月至2月举办四场专题讲座，并于2026年3月17日与房屋署合办简介会，协助前线律师及律师行更深入了解政府公布的宏福苑长远居住安排方案。截至2026年4月23日，已有86间律师行登记加入律师会编制的「有意为宏福苑受影响居民就安排方案的推行及相关事宜提供专业法律服务的律师行名单」，方便居民查阅及寻求合适协助。

展望未来，律师会将继续秉持专业精神，积极反映前线意见，与政府及相关持份者保持紧密合作，加强资讯流通与法律解说，提升支援的精准度与透明度，协助受影响的居民在清晰的法律框架下作出知情决定，获得更稳妥及长远的保障。

图片：香港律师会FB