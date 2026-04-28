大棋盘︱丽晶花园外劳保安「整顿物管界」？性价比胜本地人 势冲击基层就业最后防线

近年本港劳动力不足，政府放宽输入外劳，九龙湾丽晶花园近日聘请大批外劳保安员，引起居民强烈反应，但法团则形容来自珠三角的外劳广东话流利、年轻反应好，呼吁「放下成见」先观察表现。本地物管公司服务长期存在良莠不齐现象，薪酬低、请人难，陷入恶性循环，外劳某程度上提供了「性价比」的出路，长远对本地基层就业难免有所冲击，但亦是市场的必然调节过程。

外劳保安成「性价比」出路

丽晶花园是本港老牌居屋，业主立案法团近年才成立。有居民向笔者透露，其实问题已累积一段时间，保安员反映本身薪酬不高，惟物管公司早前要求保安员续约时进一步减薪及加工时，令人手流失更严重；加上本地难以请人，相信因此向外劳埋手，「计埋提供（外劳）住宿条数，可能有得赚」。

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月入中位数不够1.5万元 难吸引本地人

因应人口老龄化等因素，近年本港劳动力短缺，政府年前推出「补充劳工优化计划」，在保障本地工优先就业情况下，允许不同行业输入外劳，例如保安员、清洁、侍应、洗碗员等基层工种。当中物业管理员/保安员学历只需小六，每月工资中位数只得14700元，对本地人肯定欠缺吸引力。

物监局前主席谢伟铨指，物管行业请人面对诸多困难，一些管理费较贵的私楼，物管人员薪酬较高；但若是平民化的屋苑，外判物管服务仍存在投标「价低者得」，低成本自然会压低员工薪酬，加上工作性质沉闷，导致年轻人不愿入行，但这薪酬水平对内地人而言仍有吸引力，聘请外劳便成为出路。他指业界近年尝试投放资源在科技，以提升服务，但对业主而言，「始终要有个人企喺度先安心」，不能大幅取代人手，变相把成本拉高。

立法会议员杨永杰指，法团有权决定物管公司聘请安排，若业主对外劳保安有强烈意见，绝对有权透过业主大会反映，甚至要求按程序解聘。他说以现时市场薪酬水平，较年长的基层本地保安员，相信仍有机会聘请到，但若要求年轻力壮、反应快，确实困难。他坦言近年开放外劳工种，多个基层为主的行业已受冲击，市民就业压力越来越大。

自由党李镇强则指，传统中小型物管公司人手短缺，难维持质素；负荷较大的工作如巡楼、排解纠纷等，老年人又未必处理得来，聘请外劳实际上是无可避免。他认为最重要是合法持牌、能与居民沟通、工作态度好，个别针对外劳的攻击有欠公允。

林振升：保安员是中高龄人士「最后揾工机会」

今次丽晶花园法团在网上公开外劳保安培训，甚为少见，并多番解释人手流失严重，本地人工作也不一定好，反而近期清洁工外劳到任后，工作态度和水准有改善。不过有留言者质疑外劳可能「手脚唔干净」、居民要「加多把锁」云云，有政界中人认为，外劳操守不会特别差，雇主亦有监管，反而认为这种情绪源于本港失业率稍高、不满抢饭碗有关。

劳联林振升认为劳工处要多加把关，担心大型屋苑引入大批外劳保安，会影响本地基层就业，尤其保安员是不少中高龄工友「最后揾工机会」，「就算失业，即刻去考保安牌，起码都有份工」。有区议员则指，业主普遍对屋苑事务欠关注，站在法团角度，有时为了避嫌宁愿悭得就悭，找最有「性价比」的服务。

周星驰主演的经典港产片《回魂夜》，其中一幕是保安员卢Sir交带外劳保安上楼巡逻，惟两名外劳却听不懂广东话，变成「一返工就收工」，相信这种「鸡同鸭讲」情况，不会出现在丽晶外劳保安身上。

聂风