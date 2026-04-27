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李家超晤比利时副首相 鼓励当地科企落户北都和河套香港园区

政情
更新时间：20:31 2026-04-27 HKT
发布时间：20:31 2026-04-27 HKT

行政长官李家超今日（27日）与到访的比利时副首相兼外交大臣普雷沃会面，欢迎对方率团访港。李家超表示，期望双方能在经贸投资、创新科技和人文交流等领域，进一步加强合作。

比利时驻港总领事馆成立100周年

李家超指，比利时是香港在欧盟的主要贸易伙伴之一，多家比利时企业亦在港设立业务据点，适逢今年为比利时驻港总领事馆成立100周年，足证两地合作频繁。他强调，香港作为国际贸易中心，会坚定支持和维护自由贸易和多边主义，持续深化国际交往合作，扩大全球贸易网络。

他续指，在「一国两制」下，香港拥有背靠祖国、联通世界的独特优势，特区政府会继续发挥「超级联系人」和「超级增值人」角色，协助优质企业「走出去」，并把国际资金「引进来」。他欢迎包括比利时在内的海外企业，善用香港的专业服务、营商环境及低税率等优势，以香港为平台开拓内地及亚洲市场。

欢迎比利时企业落户北都

李家超提到，北部都会区是香港未来经济发展的新引擎，而国家「十五五」规划亦明确支持加快北都建设。他指出，香港正提速提效发展河套深港科技创新合作区的香港园区，鼓励比利时的创科企业落户北都和河套香港园区，引入前沿技术及人才，共同把握新一轮科技革命下的发展机遇。

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