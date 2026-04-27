内地与香港签新安排简化送达司法文书程序 最快年底落实 林定国：充分保障与讼人权益

律政司司长林定国上周访问北京，与最高人民法院签署新安排，以改善内地与香港相互送达民商事司法文书的效率。新机制将引入邮寄、电子方式等送达方法，并简化程序，目标在今年内落实。

现行机制不敷应用 成功率偏低

林定国表示，为落实《2023年施政报告》指标及回应业界诉求，上周访京期间与最高人民法院副院长茅仲华签署《关于内地与香港特别行政区相互送达民商事司法文书的安排》（下称《新安排》）。

现行的相互委托送达安排自1999年订立，但随着跨境民商事案件由1999年的359件大增至2024年的2,388件，送达成功率已偏低。为此，最高人民法院、香港司法机构和律政司经商讨后，订立属「优化版」的《新安排》以取代现行安排。

《关于内地与香港特别行政区相互送达民商事司法文书的安排》要点。林定国fb

《关于内地与香港特别行政区相互送达民商事司法文书的安排》要点。林定国fb

增送达方式提高效率

《新安排》旨在增加送达方式及提高效率，除委托对方法院送达外，亦容许邮寄、电子方式、透过受权主体直接送达，以及在穷尽方法后公告送达。效率方面，最高人民法院将授权部分中级和基层法院与香港法院直接相互委托，以节省转递时间。

林定国强调，《新安排》设有严格规定，申请须经两地法院审批，并以受送达人收悉作为成功送达的基础，以充分保障与讼人合法权益及防止滥用。

律政司正进行准备工作，目标在今年第四季将相关修订刊宪并提交立法会，经「先订立后审议」程序后，争取在今年内落实新机制。