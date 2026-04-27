十五五规划｜陈茂波提两主线吁商界关注 国家扩大内需 香港角色更吃重

财政司司长陈茂波今日（27日）出席厂商会主办的「十五五」规划论坛，他致辞时表示，香港正在全速编制五年规划，这份规划之所以必要，是因为世界正在经历一场范式转移的重构——不是周期性升降，而是底层逻辑的切换。他指供应链、产业链、资金链、创新链加速重构，地缘政治与科技竞争交织，单边主义与保护主义升温，在这样环境下，一个经济体需要有明确方向，才能坚持战略定力。陈茂波指，国家「十五五」规划纲要中，有两条主线尤其值得香港商界关注。

深度融合催生「柔性供应链」

第一线主线是以新质生产力引领现代化产业体系建设。陈茂波指，新一轮科技革命与产业变革加速演进，「十五五」规划对科技创新的发展作出全面部署，推动科技创新与产业创新深度融合，这里有三重趋势正在交汇：

一是智能化。人工智能从辅助工具进阶为产业底座，渗透千行百业，带动制造能力与服务效率呈现几何级增长。

二是绿色化。双碳目标从外部约束转化为内生动能，驱动技术路线与商业模式的系统性重构。

三是融合化。制造业与服务业的边界加速消融，生产性服务业全方位赋能先进制造业，制造业服务化与服务业制造化双向拓展。

财政司司长陈茂波在「十五五」规划与香港的新机遇高峰论坛致辞。政府新闻处

陈茂波出席「十五五」规划与香港的新机遇高峰论坛。图示陈茂波（后排中）、创新科技及工业局局长孙东（后排左二）一同见证厂商会会长卢金荣（前排左）和职业训练局主席林健锋（前排右）签署「商校共同培育人才」合作备忘录。政府新闻处

须数据穿透、物流敏捷、资金跟单 香港专业服务可深度介入

陈茂波形容，这种深度融合正在催生全新的产业组织形态「柔性供应链。他解释，传统供应链是计划驱动、大批量、长周期，先大量生产，再卖；但柔性供应链是需求驱动、小批量、快反应，先小量试产，以实时数据试探水温，爆红了立即追加，滞销了马上止蚀。内地不少企业已凭这套模式迅速开拓国际市场，这背后需要的不是单纯的制造能力，而是数据穿透、物流敏捷、资金跟单、规则兼容的系统性协同。这正是现代化产业体系融合化特征的商业体现，也是香港专业服务可以深度介入的环节。

第二条主线，是以扩大内需与高水平双向开放重塑经济循环。陈茂波指，「十五五」规划强调扩大高水平双向对外开放，重塑经济循环。这里的关键词是双向与循环。一方面，内地企业出海已从「可选项」变为「必答题」。面对复杂的国际经贸环境，企业需要的不再是单一「出口港」，而是一个能够缓冲风险、调度资源、快速变阵的战略根据地。

另一方面，国家正大力扩大内需、提振消费，推动从制造大国向消费大国迈进。这意味着更多环球优质商品和服务需要高效进入内地市场，而市场对个性化、订制化、差异化供给的需求正在爆发。当内需从量的扩张转向质的升级，香港作为国际优质资源的首发站与转化器，角色只会更加吃重。

简言之，国家的两大方向，归结为一个核心命题：产业体系要从刚性规模走向柔性生态，经济循环要从单向通道走向双向融合。

未来五年探索「金融+」、「AI+」

基于这个定位，陈茂波认为未来五年，香港可以朝以下几个方向探索。第一个探索方向，是「金融+」——让金融从资金中介进化为产业基建。现代化产业体系的建设，需要实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展，让金融服务为实体经济注入活水。这个逻辑放在香港，尤为贴切。

他提到，过去人们习惯将香港金融中心的角色理解为一个高效的筹融资平台，这个功能依然重要，但未来五年，国家推动现代化产业体系建设，需要的不再是单纯的资金管道，而是全周期、全链条的产业金融基建——从天使投资到耐心资本，从风险定价到跨境资本配置，从知识产权估值与贸易到大宗商品战略储备与定价。科技和产业，离不开资金的全生命周期支持。

第二个探索方向是「AI+」，AI的颠覆性不仅是它本身是一个产业，而在于它是渗透千行百业的通用技术底座。他认为，香港在这场变革中，未必要追求做「全能选手」，但肯定要做好「超级接口」——连接国际顶尖科研、内地强大制造、以及全球资金网络。他在预算案中提出的「AI+与产业发展策略委员会」，正是为了从顶层设计层面推动这种生态融合，为各界提供协作平台。

陈茂波指，地缘政治的重塑对香港贸易中心不是威胁，而是进化的信号。当全球供应链趋于区域化，香港作为超级联系人的价值，反而更加突显。