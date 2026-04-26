宏福苑执拾︱全政府动员支援居民上楼 展现一个政府一条心精神

宏福苑居民分批上楼安排展开至今已经第7天，整体过程运作畅顺。为协助居民上楼执拾有序推进，每日有1,000名公务员参与，全政府多个部门上下一心、携手合作，全力以赴为居民提供全面的支援和协助。公务员事务局局长杨何蓓茵指，公务员团队在行动中不分你我，所展现的承担、专业和温度，充分展现「一个政府一条心」的精神。

「全政府动员」政制再建功 各部门紧密配合

杨何蓓茵今日（26日）在社交平台发文，指行政长官设立的「全政府动员」机制，在今次上楼安排再次发挥重要作用。公务员事务局统筹9个政府部门动员人手，参与的部门包括渔农自然护理署、建筑署、机电工程署、环境保护署、食物环境衞生署、地政总署、康乐及文化事务署、香港邮政和水务署。动员公务员联同社会福利署社工和临床心理学家组成专队，每日驻守不同楼层，为返回单位的住户提供协助。

从行动开始前的部署动员公务员支援，到正式上楼后面对的现场情况，杨何蓓茵表示一直全程关注，特别是留意人手配置，以及同事现场的汇报和回馈，以作出更细致和人性化的安排。这次上楼安排涉及大量前期筹备、现场执行和即时应变工作，程序繁多，亦必须兼顾居民的安全、秩序和实际需要。由居民登记、领取物资、进入大厦、收拾物品，到搬运离开及后续支援，每个环节都需要不同部门紧密配合、无缝衔接。各部门同事各司其职、全力以赴，务求让居民在整个过程中获得适切、到位而迅速的支援。

怀服务市民信念 跨专业支援居民

杨何蓓茵亦称，虽然参与「全政府动员」的公务员来自不同部门和专业范畴，但他们都同样抱着服务市民的信念，暂时放下原有岗位的工作，一起到宏福苑积极参与支援。这一星期以来，获动员参与上楼安排的公务员，有渔农自然护理署管理郊野公园的林务主任、专责动物事务的兽医师和推广渔农业发展的渔业督察；有机电工程署的屋宇装备工程师、机电工程师和电子工程师；亦有康乐及文化事务署的康乐事务经理、文化工作经理和图书馆馆长。还有今日开始参与的地政总署的产业测量师和土地测量师、水务署的食水样本检验员和水务督察等等。杨指他们平日的工作很少涉及宏福苑支援工作，但不同专业、不同职系的同事都齐心投入支援工作。这种跨部门、跨专业的协作，不但提升了整体支援效能，也展现政府团队团结一致的力量。

杨何蓓茵又指，面对居民不同情况，动员的公务员同事都耐心聆听、细心观察，甚至运用自身的专业知识和工作经验，即时提供协助和建议。例如，有一户居民因保险箱太重未能搬走，加上已找不到锁匙未能开启保险箱，陪伴上楼同事即场进行跨部门协作，终在短时间内打开保险箱，让居民取回当中的重要物品。此外，每一更同事完成驻楼层支援后，亦会仔细向接更同事交代住户情况和需要注意的事项，务求令支援工作顺利衔接，不遗漏任何细节。正是这份认真、这份责任感，令整个安排得以稳妥推进。

她衷心感谢所有参与今次上楼安排的公务员同事，以及所有在幕后支援的团队，指他们紧守岗位、同心协力，以实际行动诠释了以民为本的服务精神。「你们的努力，不仅帮助居民顺利上楼，也再次展现香港公务员队伍专业、高效、团结和可信赖的一面」。

上楼安排仍在进行中，杨何蓓茵深信，在各部门同事齐心协力之下， 一定会继续做好支援工作，陪伴居民走过这段路。

图片：杨何蓓茵FB