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五一黄金周 ︱陈茂波指会做好配套及热门景点人流管理 为旅客提供更好体验

政情
更新时间：11:24 2026-04-26 HKT
发布时间：11:24 2026-04-26 HKT

财政司司长陈茂波表示，本星期内地将迎来五一黄金周假期。入境处预计期间将有约98万人次内地旅客访港，较去年同期增加约7%，将为零售、餐饮、酒店及旅游业带来显著生意。政府会做好各项配套及热门景点的人流管理，期望为旅客提供更好的体验，也让餐饮及零售等行业持续受惠。

国际金融中心功能与内涵 不断强化和提升

陈茂波在网志表示，香港国际金融中心的功能与内涵不断在强化和提升，即使不断变化的地缘政治格局带来挑战，本港仍然在持续创新和开拓合作中开启新增长点。上周，除了迎来今年以来规模最大的IPO挂牌，亦见证了本港最大的黄金ETF上市；港交所同时亦公布，推出与马来西亚交易所联名指数，相关的ETF亦将会推出。

陈茂波早前出席第40届亚洲暨大洋洲证券交易所联合会大会，并跟其他本地及国际嘉宾合照。陈茂波网志
陈茂波早前出席第40届亚洲暨大洋洲证券交易所联合会大会，并跟其他本地及国际嘉宾合照。陈茂波网志
陈茂波上周出席了本港最大黄金ETF和今年来本港最大规模IPO的上市仪式。陈茂波网志
陈茂波上周出席了本港最大黄金ETF和今年来本港最大规模IPO的上市仪式。陈茂波网志

他指，承接去年的佳绩，本港今年以来新股集资额继续位列全球首位。截至上周，港股新股集资额已超过1,400亿港元，更多优质企业正把握时机，善用香港蓬勃的筹融资平台加快全球业务布局。3月份至今，港股日均成交额超过2,800亿港元。这些发展，印证了即使外围风云变幻，在政府与业界携手共同不懈努力下，香港金融市场的发展势不可挡。

金融市场向好物业市场回暖 提振消费信心

陈茂波进一步指，金融市场稳步向好，加上住宅物业等资产市场回暖，为本地经济提供了支持，并在一定程度上提振消费信心。近月公布的零售及餐饮业数据显示整体情况继续改善。最新公布的今年第一季失业率为3.7%，较上次低0.1个百分点。其中，住宿服务业的就业情况改善较为明显。


 

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