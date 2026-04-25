汤文龙出席「少年警讯 Al-GITAL NOMADS计划」颁奖礼 培育科技法治兼备新一代

香港律师会一直秉持诚信与专业精神，推动人工智能的负责任发展。律师会较早时发发布的《人工智能对法律专业的影响》立场文件，亦深入阐述人工智能在法律的应用、相关挑战及未来发展路向，并强调科技发展必须以法治、公平与问责为依归，以确保科技向善、造福社会。

参赛同学透过AI 就国安、防骗及禁毒等提创意方案

律师会会长兼少年警讯中央咨询委员会委员汤文龙今日( 25日 ) 获邀出席「少年警讯 Al-GITAL NOMADS计划」颁奖典礼， 并担任小学组评审。参赛的同学透过人工智能，就国家安全、防骗及禁毒等三方面提出创意方案，展现新一代对科技应用与社会议题的理解。计划同时呼应《行政长官 2025 年施政报告》有关推动人工智能发展的政策方向，为香港培育新一代具批判思维的年青人才。

律师会多年来举办年度旗舰青年法治教育项目「青Teen讲场」，透过讲座、辩论、模拟法庭及互动讨论等多元形式，培养学生对法律及社会议题的兴趣与认知，并引导他们理解法治在社会发展中的角色。在人工智能迅速演进的时代，律师会亦积极将人工智能与法治、科技伦理及公民责任等议题融入相关讨论，协助青年在掌握创新科技的同时，建立对法律规范与价值基础的正确认识。

展望未来，律师会将继续与包括香港警务处在内的不同持份者紧密合作，推动跨界别协作，共同培育兼具科技素养与法治精神的新一代，确保科技发展与社会责任并行。