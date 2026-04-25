Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汤文龙出席「少年警讯 Al-GITAL NOMADS计划」颁奖礼 培育科技法治兼备新一代

政情
更新时间：19:11 2026-04-25 HKT
发布时间：19:11 2026-04-25 HKT

香港律师会一直秉持诚信与专业精神，推动人工智能的负责任发展。律师会较早时发发布的《人工智能对法律专业的影响》立场文件，亦深入阐述人工智能在法律的应用、相关挑战及未来发展路向，并强调科技发展必须以法治、公平与问责为依归，以确保科技向善、造福社会。

参赛同学透过AI  就国安、防骗及禁毒等提创意方案

律师会会长兼少年警讯中央咨询委员会委员汤文龙今日( 25日 ) 获邀出席「少年警讯 Al-GITAL NOMADS计划」颁奖典礼， 并担任小学组评审。参赛的同学透过人工智能，就国家安全、防骗及禁毒等三方面提出创意方案，展现新一代对科技应用与社会议题的理解。计划同时呼应《行政长官 2025 年施政报告》有关推动人工智能发展的政策方向，为香港培育新一代具批判思维的年青人才。

律师会多年来举办年度旗舰青年法治教育项目「青Teen讲场」，透过讲座、辩论、模拟法庭及互动讨论等多元形式，培养学生对法律及社会议题的兴趣与认知，并引导他们理解法治在社会发展中的角色。在人工智能迅速演进的时代，律师会亦积极将人工智能与法治、科技伦理及公民责任等议题融入相关讨论，协助青年在掌握创新科技的同时，建立对法律规范与价值基础的正确认识。

展望未来，律师会将继续与包括香港警务处在内的不同持份者紧密合作，推动跨界别协作，共同培育兼具科技素养与法治精神的新一代，确保科技发展与社会责任并行。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
阿Mo李启言父亲李盛林牧师病逝 日前身体不适呕吐发烧 代祷信透露疑有心血管问题
01:03
阿Mo李启言父亲李盛林牧师病逝 日前身体不适呕吐发烧 代祷信透露疑有心血管问题
影视圈
4小时前
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
4小时前
日女11年相亲逾300人未完婚 终由只爱高薪帅哥降门槛引热议
日女11年相亲逾300人未完婚 终由只爱高薪帅哥降门槛引热议
趣闻热话
7小时前
温柳媚首谈经济困难领综援过活  感情见过鬼怕黑：唔想有家  潇洒看生死坚拒插喉保尊严
温柳媚首谈经济困难领综援过活  感情见过鬼怕黑：唔想有家  潇洒看生死坚拒插喉保尊严
影视圈
9小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
影视圈
4小时前
尖沙咀猖狂借钱党 两大叔以一无赖理由 当街包围独行女子摊大手板 网民教狠招：直接回佢3个字｜Juicy叮
尖沙咀猖狂借钱党 两大叔以一无赖理由 当街包围独行女子摊大手板 网民教狠招：直接回佢3个字｜Juicy叮
时事热话
7小时前
「亿万驸马」伍富桥老婆怀孕 5000呎豪宅将添新成员 梁兆楹出身富裕家族资产过亿
「亿万驸马」伍富桥老婆怀孕 5000呎豪宅将添新成员 梁兆楹出身富裕家族资产过亿
影视圈
3小时前
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
2026-04-24 18:00 HKT
李启言父亲离世丨李盛林牧师奔波医院逾千日疑积劳成疾 曾为儿子阿Mo意外瘫痪独自躲洗手间痛哭
李启言父亲离世丨李盛林牧师奔波医院逾千日疑积劳成疾 曾为儿子阿Mo意外瘫痪独自躲洗手间痛哭
影视圈
3小时前