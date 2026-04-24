陈国基访韩｜考察仁川国际大学城 为北都大学城规划建设提供重要借鉴

政务司司长陈国基率领的「北都发展委员会」辖下「大学城筹划及建设组」代表团今日（24日）继续韩国访问行程。代表团上午与仁川广域市政务副市长申载庚会面，听取仁川市政府介绍发展大学城的愿景与规划情况，以及市政府以多管齐下的策略培育一流人才，并支援生物科技、智慧城市及先进制造业等关键界别发展。

陈国基：仁川市高等教育充满活力

陈国基指出，仁川市高等教育充满活力，结合先进技术和人才培育，发展处于亚洲前列位置。当地成功吸引多所国际院校设置海外校区，并将大学城与邻近商业区及创新集群紧密连系，从而打造了强大的产学研生态系统，为北都大学城的规划建设提供重要借鉴。

其后，代表团到访仁川国际大学城，该大学城由多所海外的国际院校组成，并以「延伸校园」模式运作，学生在此学习可获得与国际院校主校区完全相同的学位证书。代表团走访园区内的院校，与仁川国际大学城运营财团代表理事边周荣会面，就大学城如何吸引海外大学进驻、产学研融合、筹建共享校园设施，以及在多元文化背景下培育人才等方面交换意见。

陈国基（右三）、教育局局长蔡若莲（右二）及代表团考察仁川国际大学城，并听取校方讲解校园的发展和规划。政府新闻处图片

陈国基（右二）、教育局局长蔡若莲（右三）及代表团考察仁川国际大学城。政府新闻处图片

仁川国际大学城运作模式崭新 具高度启发性

陈国基表示，仁川国际大学城运作模式崭新，具高度启发性。当地汇聚多所海外大学、促进学术与产业深度联动的成功例子有很多值得香港借镜的地方。透过参考相关经验，将能令北都大学城发展更符合时代需要，更能对亚洲以至全世界的高等教育发展作出贡献。他又指出香港的大学与仁川国际大学城院校在学生交流及联合研究等方面大有可为，乐见双方加强合作。

陈国基、教育局局长蔡若莲及一众代表团成员完成在韩国的访问行程，今日下午返港。