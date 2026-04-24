大棋盘︱《五年规划》编制涵120课题 政府立会分工研究 科技、AI应用着墨多

特区政府正编制香港首份《五年规划》，计划本季发表咨询文件，今年内发布《五年规划》，亦已与立法会成立协同机制，研究不同课题及收集公众意见。政府前日向议员发信，提出涵盖不同领域的120个课题。

分六大主题 涵经济金融、创新、北都

立法会内会早前已成立「主动对接国家『十五五』规划小组委员会」，下设六个分组，包括国际金融中心、北都发展及区域融合等。政制及内地事务局去信委员会，提到行政主导下设立的政府和立法会协同研究及意见收集机制，协同就多项发展专题进行研究，收集意见。

信件中，政府提到在机制下，相关政策局及部门将与立法会，就不同课题各自进行专题研究及意见收集，当局已统筹整合供立法会考虑进行专题研究的课题达120个，当中分六大主题，包括经济金融和贸易、产业发展和创新科技、土地房屋及北都、区域合作发展、民生及社会发展。

研北都引入多元化融资方式

在经济金融和贸易方面，其中一个课题是近年全球政治格局剧变、地缘政治风险增加，香港要进一步巩固作为国际资产及财富管理中心的地位，有何重要增长点，又有哪些策略路径可让香港在区域竞争中突围而出？另一课题是如何进一步推动金融科技，助力高质量发展。至于重中之重的北都，有课题提及如何引入更多元化的融资方式，鼓励市场参与，提速增效并减少对公共财政依赖。

产业发展和创科课题数目最多

第二大主题涉及产业发展和创科，课题数目最多，共24个，包括研究如何有效吸引国际龙头企业进驻河套、推动AI+应用等。另外涉及土地房屋主题，发展局提出研究推动市场参与旧区重建等，并详列与立法会分工，强调希望分开研究，从不同角度切入，提出不同方案作比较分析，互相启发。其中，立法会将负责收集和分析公众、区议会、乡议局和商界等意见。

区域合作发展方面，著重宏观课题如加强与「一带一路」国家和大湾区合作等。民生及社会发展方面，触及如何善用AI、微短剧等更有效推广公民教育工作。

政府中人：探讨微短剧推动发展

有政府中人指，合共120条研究课题，著重结合科技发展和AI大潮流，将科技视为应对不同问题的关键，聚焦探讨应用AI、大数据、6G、低空经济等。另外，课题既有宏大战略如对接「十五五」规划、大湾区发展，亦有探讨利用最新潮流甚至微短剧推动发展等，相信可吸引不同界别发表意见。政府中人又指，每个课题后面列出相关负责的政府部门，对应到位，方便议员清楚了解负责该课题的部门。

有议员认为，研究主题格局高，既紧扣国家发展战略，又贴合香港实际需要，兼具前瞻性与务实性，相信可提供高价值的研究和意见收集方向。今次制定《五年规划》时间紧凑，行政、立法机关就不同课题明确分工，相信能有效提升效率，也反映双方良性互动。亦有政界人士指，香港首次发表《五年规划》，必然是一份宏观、具前瞻性的蓝图，侧重顶层设计及战略方向，至于实现具体目标和措施，则由《施政报告》及《财政预算案》衔接落实。

立法会「十五五」规划工作小组今日将开会讨论分工安排，「班长」陈振英指，20人小组已分为六大板块，每板块由3至4人负责，再分别协调议员负责各自的范畴，协同政府一起做研究，争取上半年向政府提意见。

聂风