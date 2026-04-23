大棋盘︱政府对管控油价有保留 议员倡行政措施压加幅

中东战争触发国际油价急升，特区政府虽推出柴油补贴、商用车隧道费减免等几招应对，但不乏有声音要求政府管制油价。近日油价稍为回落，国家发改委公布昨日起下调汽、柴油零售价格，每吨分别下调人民币555人元及530元，是今年首次减价。一河之隔的香港奉行自由市场，难像内地般出手干预油价，有政界中人苦笑道，或许这正是体现「一国两制」。

行会曾讨论应对油价措施 若设规管油商或宁可退场

特首李家超前日出席行政会议前见记者，被问及会否出手管制油价，他说政府对油价变化「不敢抱以幻想」，任何措施必须是临时性、有期限，确保不会造成公共财政风险，动态调校措施。他期望本月底前与油公司达成协议，推出每公升柴油提供3元补贴。

据悉，当日行会亦有讨论政府应对油价措施，并由环境及生态局官员简介，但对于管制油价，政府态度似颇有保留。油公司一直不公开数据，外界难知悉其营运成本，据闻席间说法是油公司本身并非赚取「暴利」，甚至有点「鸡肋」味道，因本港燃油依赖进口，受供应商价格影响，加上本港市场小，倘加以规管或设利润上限，油商或宁愿退场。

油价急升已显著影响民生

目前本港石油产品约八成来自内地，据闻官员表明，确保燃油稳定供应的重要性并不下于燃油价格，事关不少国家或地区要大排长龙入油，香港未有出现此情况，若无稳定供应，更不用谈价格问题。至于油公司「加快减慢」问题，目前政府每周公布油价变化，有意见认为要持续监察及提高透明度，当局则强调知道问题所在及外界关注，而推出不同措施须全盘考虑。

油价急升已影响民生，航空公司、校巴及部分日用品纷纷加价，虽然政府推出短期措施支援受影响的行业，但对于管制油价或「封顶」，当局不倾向采纳，以免要补贴差价造成财政黑洞。有议员则指，香港油价冠绝全球，原因之一是油站地价动辄以亿元计，这个结构性问题一日未解，难望油价与其他邻近地区拉近。

香港油价由市场主导，政府难以直接出手干预，但内地、日韩、新加坡等地，均有不同形式的油价调控机制，例如日本透过补贴稳定油价、韩国有行政措施限制加价幅度等。香港又是否可考虑引入行政措施，保障市民免受过度冲击？

立法会议员何敬康认为，不干预政策是维持香港竞争力的「美誉」，但油价高企直接冲击民生，政府应考虑推出行政措施加以监管，例如限制单次加价幅度，强调「非常时期要用非常方法」，把加幅压低。他又指，要市民硬食「世一」油价并不合理，假设两个月后中东战事停火，又有谁能保证油价会减至战争之前。有政圈中人就笑言，油公司当然觉得自己并非「暴利」，恍如「地产佬话卖十万蚊一呎先有钱赚，你信唔信呢？」

汽车会永远荣誉会长李耀培认为，柴油及隧道费补贴足以覆盖近期成本升幅，运输业界暂可松一口气。不过他认为今次是好时机，让政府审视长远燃油政策，考虑改变油站用地「价高者得」投标模式，因燃油是民生必需品，较低地价有助平稳油价。他又建议探讨引入类似两电的「利润管制」以杜绝暴利，称明白企业要赚钱，利润管制并非「唔准赚」，而是确保公司不能牟取暴利，并要求定价具透明度。不过经济学者庄太量认为，很难逼油公司减价，内地能管控是因为油公司属国营企业，香港有外资油企，须让市场竞争机制运作。

聂风