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路政署拟为西隧、东隧、狮隧及机场隧道合适路段重铺路面

政情
更新时间：22:53 2026-04-22 HKT
发布时间：22:53 2026-04-22 HKT

本港具有多条行车隧道，立法会新界东南议员方国珊今日（22日）提出书面质询，询问当局有否具体计划重铺现有行车隧道路面。运输及物流局长陈美宝表示，路政署计划今年在西区海底隧道、东区海底隧道、狮子山隧道，以及连接港珠澳大桥香港口岸和香港国际机场的机场隧道的合适路段重铺路面。

陈美宝表示路政署过去数年已于海底隧道、城门隧道和将军澳隧道的不同路段重铺路面或加铺沥青层，今年将继续在西隧、东隧、狮隧和机场隧道的合适路段展开有关工程。

运输署和隧道营办商已制订完善火警事故紧急应变计划

陈美宝指出，隧道营运商会每年聘请注册消防装置承办商检查隧道的消防装置及设备，运输署和隧道营办商已制订完善的火警事故紧急应变计划，其员工亦受消防训练，发生火警时会采取措施；运输署、隧道营办商平均每半年会联同消防处举行消防演习。路政署亦会每半年派员为隧道进行一次常规检查，而综合检查则是每两年一次，至于落成时间较早的，即海隧、香港仔隧道、启德隧道和狮隧会加密至每半年至一年一次。

另外。陈美宝续指政府每年均会审视各隧道通风及消防系统的运行，最近的检视结果显示现时所有隧道的通风及消防系统均能有效应付隧道的消防需要。根据当局文件显示，东隧的火警警报系统自1989年便再没更新，沙田岭隧道、大围隧道、尖山隧道和南湾隧道则自2007年便没有更新。陈美宝称东隧通风及消防系统更换工程将于明年完成。

 

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