陈国基访韩︱考察韩国科学技术院并与官员会面 为北都大学城规划建设取经

政务司司长陈国基今日（22日）率领「北都发展委员会」辖下「大学城筹划及建设组」代表团，继续韩国访问行程，考察当地大学及与官员会面，为北都大学城的规划建设提供切实参考。

访韩国科学技术院 为北都大学城校园生态与产学布局累积实务观察

代表团上午到访位于大田市的韩国科学技术院参观其校园设施，与在该大学就读的香港留学生会面，了解他们的学习情况，以及该院校在推动培养学生创新能力等方面的工作。代表团特别就校园内的学生支援及配套措施、院校引入国际学生的策略以及与业界的联系合作跟学生交流，为北都大学城在校园生态与产学布局上累积实务观察。

代表团其后与大田广域市政务经济科学副市长崔星儿会面，听取当地发展院校与创新区规划的情况、治理与筹资模式、产学研融合和吸引人才的经验，并就深化两地的教育领域合作交换意见。

冀借鉴大田市成功经验 了解如何将科研成果转为产业应用

陈国基表示，特区政府正全力推进建设北都大学城，冀将其打造为国际教育和创科枢纽。他期望透过是次行程，借鉴大田市在吸引顶尖科研人才、高效治理和资金模式方面的成功经验，了解当地如何将科学研究成果转化为产业应用。

下午，陈国基带领代表团到访位于大德研究开发特区的基础科学研究院。基础科学研究院于2011年落成，是韩国首个专门从事基础科学研究的机构，拥有先进的共享设施和大规模的科研基础建设。代表团走访研究院的科学文化中心，并与署理院长金永德博士会面，深入了解该院在基础研究与应用创新、吸引人才等方面的经验。

陈国基指出，基础科学研究院致力结合基础研究和应用创新，并专注建立科学研究生态系统，有关经验为香港在规划北都大学城提供了宝贵的借镜。他期望了解该机构对基础研究的持续支持，如何有利于应用创新与产业的无缝融合，以助香港更完善地规划北都大学城，从而促进把优秀研究成果转化为具影响力的科学发现、实现技术突破及释放潜在的经济价值。

陈国基、教育局局长蔡若莲及一众代表团成员傍晚转抵首尔市，明日（23日）继续访问行程。