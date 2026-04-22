林定国访京｜与多个中央部委及法律机构开展交流 积极探讨香港如何进一步贡献国家法治建设

律师司司长林定国今日( 22日 )与律政司代表团继续在北京展开第三日行程，与多个中央部委及法律机构开展建设性交流，围绕能力建设项目、争议解决机制及法律人才培训等议题交换意见，积极探讨香港如何进一步贡献国家法治建设。

上午到中国国际商事仲裁中心（北京）参观与交流

他于上午到中国国际商事仲裁中心（北京）参观与交流，该中心由中央全面依法治国委员会批准设立，致力建设集仲裁、调解及诉讼于一体的国际化多元争议解决平台。北京近年在国际仲裁领域发展迅速，根据伦敦玛丽女王大学的《2025 年国际仲裁调查报告》，北京跻身全球最受欢迎仲裁地第四位，反映北京作为国际仲裁地的地位和影响力持续提升。面对各项挑战，香港必须不断完善仲裁制度和服务，我们稍后会修订现行的仲裁条例，增强香港竞争力，在稳守前茅的情况下继续做强做大。

一行人下午亦参观了中国国际经济贸易仲裁委员会，了解内地仲裁发展的新趋势及其与香港仲裁机构的合作情况，推动构建更具互补优势的争议解决生态。

昨日行程同样丰富而紧凑，早上律政司一行参观了香港国际仲裁中心北京代表处。港仲自 2024 年 12 月在北京设立代表处以来，是首家在首都落户的境外仲裁机构，积极推动内地与香港在争议解决领域的交流与协作。他很高兴看到该中心凭借其专业声誉和国际网络，不仅为内地仲裁业界提供专业交流平台，也有助香港在国家仲裁发展中发挥制度互补作用。

林定国亦会见国务院国有资产监督管理委员会，探讨双方在能力建设项目和法律人才培训等方面的合作机会。

此外，林定国亦与司法部副部长武增及其同事会面，双方就讨论粤港澳大湾区的法律相关事务，包括「港资港仲裁」、大湾区律师制度发展，以及内地和香港律师事务所合作等事宜深入交流。他感谢司法部长期致力推动两地法律制度对接，支持香港法律专业更好融入国家发展大局。律政司将继续与司法部紧密合作，他在会上亦建议将「全国涉外仲裁人才培训班 (香港)」项目常态化，并探讨与司法部合办其他能力建设项目的可能性，共同培养更多具国际视野的涉外法律人才。