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民建联访深圳应急管理局 倡港引入科技救火 将整合考察成果向政府交提议

政情
更新时间：22:26 2026-04-21 HKT
发布时间：22:26 2026-04-21 HKT

民建联代表团日前到访深圳市应急管理局，考察当地的应急管理体制与技术。代表团对深圳的「双盲演练」、高层救火无人机及入户级「自救舱」等技术印象深刻，认为其经验值得香港参考，并将整合成果向特区政府提交建议。

代表团成员包括港区全国人大代表召集人、民建联副主席陈勇、港区全国人大代表黄冰芬、立法会议员洪锦铉、陈博智及郭芙蓉等。

倡参考「双盲演练」 引入科技救火

陈博智指出，深圳应急局举行的「双盲演练」在事前不通知时间地点，能真正测试前线人员的实战反应，值得本港部门参考。

洪锦铉则表示，深圳透过引入科技设备以加强消防能力。他建议，香港可参考当局研究以无人机接驳大厦隔火层的「专用水口」，向上射水以突破云梯高度限制；同时参考旧楼加装独立消防水管，以及新楼强制设立消防专用电梯等做法，提升灭火效率。

关注家居防火 倡优化「防火三宝」

郭芙蓉表示，关注单幢楼宇居民的消防安全及自救能力。她认为，特区政府应引入更多价格相宜且高效的家居自救设备，如物联网烟雾感应器及轻便防烟面具，并按便携性、性价比及安全性三大原则，优化消防处现时推广的灭火筒、灭火毡及独立火警侦测器「防火三宝」。

陈勇认为，应多采用外骨骼助力装置等装备，提升救援人员的安全。他又提到，深圳推行「5分钟应急圈」的社区自救概念，并透过「自救舱」等科技产品，让住户在无法逃生时可进入密闭空间避难，提供数小时的独立供氧，并自动对外报警。

民建联保安事务发言人、立法会议员叶傲冬指出，港深两地政府一直有应急合作，但市民层面的交流同样重要，期望透过是次参访，将深圳已实测有效的研究成果及可用技术，向香港市民清晰讲解，提升大众的应急意识。

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