Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏宝龙接见特区常秘及部门首长 杨何蓓茵：感谢对方肯定特区公务员工作

政情
更新时间：21:24 2026-04-21 HKT
发布时间：21:24 2026-04-21 HKT

中央港澳工作办公室主任、​国务院港澳事务办公室主任夏宝龙今日（21日）下午在北京接见由公务员事务局局长杨何蓓茵率领的特区政府常任秘书长及部门首长国家事务研修班。

杨何蓓茵感谢夏宝龙对特区公务员工作充分肯定，对常任秘书长及部门首长的勉励和期许。她表示，公务员是特区政府施政骨干，常任秘书长作为公务员队伍之中最高层级人员，与部门首长在推行和落实施政中有着重要角色。当局定必竭尽所能，戮力同心，履职尽责，全力协助行政长官施政，坚定不移维护行政主导，坚守安全发展底线，切实为市民做实事，为香港高质量发展开新篇。

夏宝龙（中）与特区政府常任秘书长及部门首长国家事务研修班座谈交流。
夏宝龙（中）与特区政府常任秘书长及部门首长国家事务研修班座谈交流。
中国现代国际关系研究院美国研究所所长陈文鑫（右一）上午在国家行政学院为学员分析国际形势和中美关系。图示劳工及福利局常任秘书长刘焱（右二）分享得着。
中国现代国际关系研究院美国研究所所长陈文鑫（右一）上午在国家行政学院为学员分析国际形势和中美关系。图示劳工及福利局常任秘书长刘焱（右二）分享得着。

杨何蓓茵指，《十五五规划纲要》是国家未来五年经济和社会发展的蓝图和行动纲领，在多个重要范畴支持香港巩固提升竞争优势。香港正全速编制首个五年规划，作为香港的共同行动指南，公务员队伍特别是常任秘书长会在行政长官带领下，结合自己工作，主动对接国家「十五五」规划，做好各领域统筹发展工作，为香港长期繁荣稳定奠定更坚实基础，更好融入和服务国家发展大局。

另外，中国现代国际关系研究院美国研究所所长陈文鑫今日上午在国家行政学院为学员分析国际形势和中美关系。学员明日（22日）上午会在国家行政学院研修，下午将启程到成都考察。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
社会
4小时前
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
4小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
8小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
2小时前
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
时事热话
11小时前
02:37
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
8小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
2026-04-20 09:00 HKT
52岁蔡少芬疑P图过度？ 自拍零皱纹白滑「少女肌」 路人原相机揭残酷真相
52岁蔡少芬疑P图过度？ 自拍零皱纹白滑「少女肌」 路人原相机揭残酷真相
影视圈
10小时前