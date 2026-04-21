夏宝龙接见特区常秘及部门首长 杨何蓓茵：感谢对方肯定特区公务员工作

中央港澳工作办公室主任、​国务院港澳事务办公室主任夏宝龙今日（21日）下午在北京接见由公务员事务局局长杨何蓓茵率领的特区政府常任秘书长及部门首长国家事务研修班。

杨何蓓茵感谢夏宝龙对特区公务员工作充分肯定，对常任秘书长及部门首长的勉励和期许。她表示，公务员是特区政府施政骨干，常任秘书长作为公务员队伍之中最高层级人员，与部门首长在推行和落实施政中有着重要角色。当局定必竭尽所能，戮力同心，履职尽责，全力协助行政长官施政，坚定不移维护行政主导，坚守安全发展底线，切实为市民做实事，为香港高质量发展开新篇。

夏宝龙（中）与特区政府常任秘书长及部门首长国家事务研修班座谈交流。

中国现代国际关系研究院美国研究所所长陈文鑫（右一）上午在国家行政学院为学员分析国际形势和中美关系。图示劳工及福利局常任秘书长刘焱（右二）分享得着。

杨何蓓茵指，《十五五规划纲要》是国家未来五年经济和社会发展的蓝图和行动纲领，在多个重要范畴支持香港巩固提升竞争优势。香港正全速编制首个五年规划，作为香港的共同行动指南，公务员队伍特别是常任秘书长会在行政长官带领下，结合自己工作，主动对接国家「十五五」规划，做好各领域统筹发展工作，为香港长期繁荣稳定奠定更坚实基础，更好融入和服务国家发展大局。

另外，中国现代国际关系研究院美国研究所所长陈文鑫今日上午在国家行政学院为学员分析国际形势和中美关系。学员明日（22日）上午会在国家行政学院研修，下午将启程到成都考察。