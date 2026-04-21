林定国访京晤多个中央部委 巩固香港法律中心地位

律政司司长林定国正在北京访问，一连两日拜访最高人民法院、国资委及司法部等多个中央部委，商讨大湾区法律事务、司法协作及支持内地企业「出海」等议题，以巩固香港国际法律及争议解决服务中心地位。

晤最高院院长张军 商讨司法协作安排

林定国于昨日（20日）到访最高人民法院，并与院长张军会面，双方商讨了香港与内地司法协作安排和涉外法治人才培训等事宜。其后，他拜访商务部，与国际贸易谈判副代表蒋成华会面，介绍律政司支援内地企业「出海」的多项措施，鼓励企业选用香港法律为适用法及以香港作争议解决地。

在与外交部副部长华春莹的会议上，双方就支持香港特别行政区政府及律政司与国际法律机构合作，助力提升香港国际法律及争议解决服务中心地位等交流意见。

探讨大湾区法律事务合作

今日（21日），林定国到访香港国际仲裁中心北京代表处，了解其协助中心拓展内地市场的情况，并讨论新修订的《中华人民共和国仲裁法》所带来的机遇。他下午到访国务院国有资产监督管理委员会，探讨双方在能力建设及法律人才培训的合作机会。林定国亦与司法部副部长武增会面，讨论「港资港仲裁」、大湾区律师制度发展，以及两地律师事务所合作等粤港澳大湾区法律事务。

陪同林定国出访的包括国际法律专员丁国荣、法律政策专员梅基发和民事法律专员戴思劲等人。林定国明日（22日）将继续在北京的访问行程。