Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林定国访京晤多个中央部委 巩固香港法律中心地位

政情
更新时间：20:55 2026-04-21 HKT
发布时间：20:55 2026-04-21 HKT

律政司司长林定国正在北京访问，一连两日拜访最高人民法院、国资委及司法部等多个中央部委，商讨大湾区法律事务、司法协作及支持内地企业「出海」等议题，以巩固香港国际法律及争议解决服务中心地位。

晤最高院院长张军 商讨司法协作安排

林定国于昨日（20日）到访最高人民法院，并与院长张军会面，双方商讨了香港与内地司法协作安排和涉外法治人才培训等事宜。其后，他拜访商务部，与国际贸易谈判副代表蒋成华会面，介绍律政司支援内地企业「出海」的多项措施，鼓励企业选用香港法律为适用法及以香港作争议解决地。

在与外交部副部长华春莹的会议上，双方就支持香港特别行政区政府及律政司与国际法律机构合作，助力提升香港国际法律及争议解决服务中心地位等交流意见。

探讨大湾区法律事务合作

今日（21日），林定国到访香港国际仲裁中心北京代表处，了解其协助中心拓展内地市场的情况，并讨论新修订的《中华人民共和国仲裁法》所带来的机遇。他下午到访国务院国有资产监督管理委员会，探讨双方在能力建设及法律人才培训的合作机会。林定国亦与司法部副部长武增会面，讨论「港资港仲裁」、大湾区律师制度发展，以及两地律师事务所合作等粤港澳大湾区法律事务。

陪同林定国出访的包括国际法律专员丁国荣、法律政策专员梅基发和民事法律专员戴思劲等人。林定国明日（22日）将继续在北京的访问行程。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
社会
4小时前
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
4小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
8小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
2小时前
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
时事热话
11小时前
02:37
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
8小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
2026-04-20 09:00 HKT
52岁蔡少芬疑P图过度？ 自拍零皱纹白滑「少女肌」 路人原相机揭残酷真相
52岁蔡少芬疑P图过度？ 自拍零皱纹白滑「少女肌」 路人原相机揭残酷真相
影视圈
10小时前