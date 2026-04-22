议政随想︱谭镇国：《修例保护动物 推进人宠共融》

香港爱宠之人众多，惟残害动物案件仍时有发生。政府致力推动动物友善政策，打造「人宠共融」城市的同时，必须由制度及法律著手，严肃跟进及惩处残虐动物行为，为动物筑起保护网。

警方及渔护署接获怀疑残酷对待动物的举报个案近年上升，但检控及定罪宗数持续偏低。申诉专员公署调查认为，渔护署打击残虐动物的工作欠缺成效，部分个案因未能入屋视察、人员未成功接触被虐待动物等原因终止跟进，未能拯救受害动物，更「放生」施害者。早前元朗「520浪浪加油站」等动物寄养场所环境恶劣的争议，亦反映相关举报指引、罚则及公众教育亟待加强。

打造「人宠共融」城市的同时，必须由制度及法律著手，严肃跟进及惩处残虐动物行为，为动物筑起保护网。

政府早就修订《防止残酷对待动物条例》完成公众咨询，惟涉及范围大，需时凝聚共识。我建议政府采取两步走的策略，先处理争议较少部分，修例大幅提高罚则；另因相关案件常无证人、搜证需时，应引入公诉罪行，起诉不受时限，让执法人员有更多时间处理。第二步则应研究赋权人员更大调查权力，目前渔护署人员须获住户同意方可进入私人处所调查，导致大量个案因证据不足而无法检控，成为施害者的「保护伞」。政府应理顺处理举报机制，划一调查及执法准则，做到及早介入、妥善跟进虐待动物举报。

法律是保护动物的底线，社会共识与公众同理心是杜绝残虐行为的根本。我饲养宠物多年，除了悉心照料，亦教育子女尊重与善待每一个生命。期望广大市民若发现涉嫌残虐动物行为，勿袖手旁观，立即举报，以实际行动共同守护动物，让香港成为「人宠共融」的和谐家园。