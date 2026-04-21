关爱基金可动用结余69亿元 孙玉菡：可运作约4年 若提升效益可延续服务

立法会民政及文化体育事务委员会今日（21日）举行会议，有议员关注关爱基金的可持续性。劳工及福利局局长孙玉菡预料，若一切不变，基金仍可运作约4年，尚有时间规划关爱基金的未来。目前会集中精神用好现有款项，并称若能提升运用效益，或可延长基金运作年期。

民建联议员叶傲冬指，截至今年2月，关爱基金共推行82个项目，惠及400万人次，可动用资金为69亿元。相较去年文件披露的63亿元，资金有所增加，但当中的承担额却减少4亿元。他询问承担额减少，是否因部分项目转为恒常资助、项目已完成，或受惠人数减少所致。

孙玉菡：关爱基金财政水平仍然健康

孙玉菡回应指，每年基金的收支、承担额及结余均有变化，经过计算已承担、已完成及推行中项目的各种变化后，得出目前69亿元的可动用结余，认为情况清晰。对于如何扩展基金收入，孙玉菡坦言，由于现时手头现金不多，难以像以往般存放于金融管理局作长期投资，只能存于银行，因此可作变动投资的空间不大。

孙玉菡估计，若一切不变，基金仍可运作约4年，基金财政水平仍然健康，尚有时间规划关爱基金的未来。目前会集中精神用好现有款项，并称若能提升运用效益，或可延长基金的运作年期。他补充，一些好的试验项目，仍欢迎纳入关爱基金推行。

黄锦良关注「社区客厅」1.64亿预算成效

选委界黄锦良关注预算达1.64亿元的「社区客厅」项目，查询其具体服务、开放时间及配套差异，以及如何确保服务能有效覆盖㓥房家庭，避免资源重叠。孙玉菡表示，现时所有「社区客厅」的开放时间均为全年无休，由上午11时至晚上10时，恶劣天气情况除外。服务内容必须包括生活空间、社区支援、关爱共融等；「社区客厅」现阶段仍会将服务对象聚焦于㓥房户。

孙玉菡续指，「社区客厅」是政府、商界和民间三方协作的项目，并无设立项目数量上限，欢迎任何有心人或机构参加。

简约公屋特津试验计划扩展后预算增5705万元

会上亦有议员问及「简约公屋住户特别津贴试验计划」的详情，该计划扩展后预算增加约5,705万元。房屋局首席助理秘书长(特别职务)张浩智指，计划旨在支援入住「简约公屋」的住户，申请资格及发放流程与之前相同。住户成功通过资格审查后，即可向营运机构申请津贴。因应生活成本上升，津贴金额已作上调，按家庭人数及项目地区，金额介乎1,950元至13,000元不等，住户领取后可自由用于购买家私或应付子女开支。

记者：李健威