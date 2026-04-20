特区常秘及部门首长北京研修 首日课程了解习近平新时代中国特色社会主义思想

特区政府常任秘书长及部门首长的国家事务研修班，今日（20日）在北京国家行政学院展开，首日课程由国家行政学院分管日常工作的副院长谢春涛亲自授课，讲述习近平新时代中国特色社会主义思想。学员亦听取了有关国家「十五五」规划的讲解，以了解其编制理念和过程。

公务员事务局局长杨何蓓茵上午拜会谢春涛。她感谢国家行政学院对特区政府公务员培训的长期支持，并指今次课程对掌握国家政策及世界变局，以至日后制定政策，主动对接国家「十五五」规划，均十分有帮助。

公务员事务局局长杨何蓓茵（左）拜会国家行政学院分管日常工作的副院长谢春涛（右）。

国家行政学院分管日常工作的副院长谢春涛（左一）为学员授课。

杨何蓓茵：提升公务员爱国精神

杨何蓓茵表示，公务员事务局会持续加强各级公务员培训，确保公务员准确认识宪制秩序、国家安全和国家的政策方针，提升其国家观念、爱国精神，以及主动维护国家安全的意识和责任感。

杨何蓓茵昨日（19日）率领逾20位常任秘书长及部门首长抵达北京，是继2023年后再次安排同级官员到内地学习。