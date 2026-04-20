林定国访京︱与多个中央部委及机构会面 倡结合两地优势携手「走出去」

律政司司长林定国与律政司代表团今日（20日）在北京，正式展开一连串与中央部委和机构的交流和工作会议。林定国表示，这次行程正值一个具特别意义的时刻，明年适逢香港回归三十周年，是「一国两制」成功实践的重要里程碑，标志着其迈进新阶段。

林定国与最高法院长会面 提三大合作建议

林定国感谢中央一如以往对律政司工作的关心和支持。他今日早上与最高人民法院院长张军及其团队会面，双方就共同关心的议题深入交流，包括进一步完善两地司法协作、优化民商事司法程序衔接、推动法律与司法人才培训合作等议题。在会上，林定国就律政司未来与最高院相关的合作提出三个建议。第一，完善两地司法协作安排，持续推进并优化现有制度。第二，加强法律及司法人才的专业交流与培训。第三，拓展新合作领域，包括研究完善法律查明机制、建立香港法律专家名单以支援内地法院，以及深化大湾区司法实践和协作，令两地司法合作更全面、更具深度。

林定国又指，两地在推进法治合作上可从两个层面着手。第一，加强内地与香港法律制度之间的衔接与协调，发挥「一国两制」下两个不同法律制度的互补优势，令制度之间能更有效产生协同效应，不仅满足香港自身的需要，也能更好配合国家发展。第二，推动两地携手对外发展，充分结合内地与香港各自的制度和专业优势，在国家持续扩展对外合作以及推进涉外法治的进程中，携手「走出去」。

汇报国际统一私法协会办公室进展

随后，林定国与商务部国际贸易谈判副代表蒋成华及其同事会面，汇报了国际统一私法协会（UNIDROIT）在港设立联络办公室的进展。联络办公室预计于今年11月「香港法律周 2026」期间正式开幕。他相信，随著联络办公室的成立，将巩固香港作为国际法律及争议解决服务中心的地位， 促进和便利国家和亚太地区更积极主动参与国际私法的制定和实践。他亦把握是次会面，诚邀商务部代表届时出席开幕典礼并发表讲话。

林定国亦与商务部探讨由香港国际法律人才培训学院开展更多度身订造的培训项目。去年学院曾与国资委合作举办培训班，商务部亦有派员参加，反应热烈、获得甚高评价，他建议于今年合办以国际经贸规则与国际投资法律为主题的专题课程，进一步加强两地在法律专业及政策研究层面的合作。

此外，林定国向商务部介绍了「香港专业服务出海平台」的最新工作，并探讨与商务部建立联系机制，加强对内地企业「走出去」的专业支援，为企业拓展国际市场提供更稳定可靠的法律保障。

傍晚，林定国与外交部安排会面及出席晚宴，感谢外交部长期以来对特区在涉外法治建设工作的指导和支持。他向外交部副部长华春莹介绍律政司近期在支援国际调解院（IOMed）发展的最新工作，包括将于5月在港举行的「全球调解高峰会」。他深信这些工作有助进一步巩固香港作为「全球调解之都」的定位，充分体现中央对香港在涉外法治建设上所寄予的信任与重视。