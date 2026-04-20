重点企业︱辉瑞、滴滴等22间企业落户 累计124间涉730亿元投资 陈茂波：多企业欲选址北都

引进重点企业办公室今日（20日）公布第6批共22间重点企业，涵盖生命健康科技、低空经济、人工智能、新能源材料、金融科技等前沿领域，当中包括美国辉瑞科研制药、出行平台滴滴等多家全球领先企业。财政司司长陈茂波欢迎重点企业落户香港，指随着第6批企业加入，引进办至今已累计引入124家重点企业，料带来730亿港元投资，并创造约25,000个职位，当中不少属研发和管理等岗位。

累计引入124家重点企业 创2.5万个就业机会

陈茂波指，来港企业来自不同的地区和行业，包括领先的制药公司、人工智能、金融科技、先进制造业和文化创意产业的先驱。这些企业来自内地、亚洲、欧洲、美洲和非洲，将进一步壮大本港重点企业群体。

陈茂波又指，目前合共有124间重点企业落户，预计带来730亿港元投资，创造约25000个就业机会，当中很多是研发和管理方面的职位。早期一批企业已经产生实实在在的影响，其中约75%企业已在香港设立或正在设立区域或全球总部，近九成企业已设立或即将设立研发中心，许多企业选择及有兴趣落户北部都会区和河套深港合作区，以利用与深圳及其他大湾区城市的临近优势和协同效应，重点企业亦强化香港的创新生态系统。不少企业亦已与本地大学、商界和研究机构建立合作关系。

他强调，这对香港和企业是双赢，一方面企业带来投资、创造就业机会，并为本港带来创新成果；另一方面香港为企业提供平台、联通性、资金、人才和专业支持，助力它们走向国际，充分发挥潜力，当局未来会继续致力吸引更多重点企业。

转转集团：特别看重北都和香港积极变化状态

美国辉瑞制药接受访问时表示，生命科技企业在香港具营商环境优势。辉瑞香港及澳门区总经理冯碧霞指，公司已落户香港多年，成为重点企业后，期望可以加快临床审批，与政府沟通了解本港疾病负担，以对应香港医疗需求，未来亦会聘请更多AI人才做数据分析、管理病患等。

低空经济方面，来自上海的峰飞航空科技表示选择香港作为国际窗口及试点基地。公司已入选港府的监管沙盒X计划，未来希望实现大湾区内载货载人跨境海面飞行。高级副总裁谢嘉表示，香港的航空法规与安全标准获国际承认，加上丰富展会资源，对拓展海外市场非常有利。香港应用场景丰富，透过在港实施常态化应用，公司能向国际客户展示产品。

晶片企业海光信息技术股份有限公司表示，香港创科生态优越，作为大湾区战略枢纽，可助力企业推动数智化转型和升级。副总裁吴宗友指香港具「示范效应」，落地香港能让公司接收本地需求，对未来研发与设计十分重要。

内地二手平台转转集团表示，公司前年底开始探索全球化拓商，以欧美市场为目标，最终选择香港作基地，是因其「背靠祖国，面向全球」的独特优势。创始人黄炜表示，公司特别看重正在建设中的北部都会区和香港积极变化的状态。

签约企业包括内地二手平台「转转」

今次签约的22家重点企业包括：

安进香港有限公司

峰飞航空科技

Banking Circle Group

德国宝灵家殷格翰（香港）有限公司

中国铁塔股份有限公司

Cobo Fintech HK Limited

达索系统

出行平台滴滴

HAYA Therapeutics

海光信息技术股份有限公司

江苏恒瑞医药股份有限公司

香港稀宇极智有限公司

澎贝数科（香港）有限公司

佳都科技集团股份有限公司

美国辉瑞科研制药有限公司

RedotPay

上海商米科技集团股份有限公司

寻汇腾讯云及腾讯光子工作室群

天齐锂业股份有限公司

重生视界有限公司

转转集团

记者：周育莹

摄影：何家豪