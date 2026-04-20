律师会会长汤文龙出席讲座分享个人职涯经历 鼓励青年装备自己为社会长远繁荣稳定作贡献

香港律师会在社交平台表示，会长汤文龙前日（18日）应邀出席于邓镜波学校举行的「正向人生《基本法》— 与全港青年同行计划」讲座，向约150名中学及大专学生主讲「知法、守法与香港司法制度」，与青年朋友深入交流法治精神与香港司法制度的核心价值。

汤文龙：香港法治建基于多项核心原则

汤文龙在讲座中深入浅出地阐述香港在「一国两制」下的宪制基础，指出《中华人民共和国宪法》与《中华人民共和国香港特别行政区基本法》(《基本法》)共同构成香港特别行政区的宪制秩序，确立香港作为全国唯一实行普通法制度的司法管辖区, 亦是全球唯一中英双语的普通法司法管辖区。这一独特优势，使香港在国家发展大局中发挥连接内地与国际的重要桥梁角色。

汤文龙特别强调，香港法治建基于多项核心原则，包括合法性原则、法律面前人人平等、司法独立及程序公义等原则。香港法院依法独立审判案件，并享有终审权；刑事案件须达至「毫无合理疑点」的举证标准，而民事案件则以「可能性的权衡」为准则，充分体现对正当程序与公平审讯的坚持。公开审讯、陪审团制度、缄默权及清晰的上诉机制等，共同构成稳健而完善的司法保障体系，彰显香港法治制度的深厚基础与国际公信力。

分享律师会理事会早前北京公务访问

汤文龙亦向同学们分享香港律师会理事会早前的北京公务访问。透过与内地多个部委、法律界及商界代表深入交流，理事会成员更深刻理解国家发展及法治建设等方面的最新发展，以及香港在国家法治体系中的独特定位。汤文龙指，香港的普通法制度在国家支持下持续稳步发展，既保持自身制度特色，亦积极融入国家发展大局，展现「一国两制」下行稳致远的制度优势。

在介绍法律专业时，汤文龙讲解香港律师与大律师两个分支各司其职、彼此配合，共同维护司法公正。他亦分享个人的法律职涯经历与服务社会的体会，鼓励青年装备自己，培养理性思考能力与法治观念，为社会的长远繁荣稳定作出贡献。

汤文龙表示，法治是香港赖以成功的基石。香港在国际法治评级及金融中心指数中持续名列前茅，正正反映社会对香港司法制度的信心。健全的法律制度、专业自律的法律界别，以及完善的法律援助制度，确保任何人士在法律面前一律平等，彰显制度的公平与包容。

同学们踊跃提问 展现对律师专业浓厚兴趣

香港律师会将继续透过多元化的法律公众教育活动，加强青少年对《基本法》及香港司法制度的认识，培养知法、守法、尊法的价值观，协助他们建立正向思维与责任意识。理解法治，不仅有助青年认识自身权利与义务，更为未来投身法律专业或其他行业奠定稳固基础。

讲座后的问答环节气氛热烈，同学们踊跃提问，展现出对律师专业、香港法律制度及国家法治发展的浓厚兴趣。香港律师表示，将一如既往，与社会各界携手合作，弘扬法治精神，推动专业发展，为香港在「一国两制」下持续发挥普通法优势、保持国际法律及争议解决中心地位而努力。

图片：香港律师会FB