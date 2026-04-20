李家超晤安徽省长王清宪 深化皖港合作 推动长三角与大湾区成世界级城市群

行政长官李家超今日（20日）在礼宾府与安徽省省长王清宪会面，就深化皖港合作交流意见。李家超欢迎王清宪率团到访香港，并出席2026皖港创新发展合作伙伴会议。他表示，香港将与安徽进一步拓展前沿创科领域合作，并在金融经贸、人文交流等领域推进更广泛协作，达致优势互补、互利共赢。

李家超指，今年是国家「十五五」规划的开局之年，规划强调促进区域联动发展，巩固提升长三角、粤港澳大湾区动力源作用。安徽是长三角地区高质量发展的重要引擎，而香港作为大湾区中心城市和区域发展核心引擎之一，两地人缘相亲、商缘相连，合作紧密。他有信心两地继续深化合作，推动长三角和大湾区成为世界级城市群，共同把握好「十五五」规划带来的新机遇。

李家超欢迎更多包括安徽在内的内地企业，利用香港高度国际化的市场和高增值专业服务，提升业务竞争力。

欢迎内企以港作跳板拓展全球市场

李家超说，香港一直是安徽最大的外资来源地，皖港经贸关系密切。香港在最自由经济体排名稳居世界第一，在「一国两制」下拥有国家机遇与国际机遇同时出现于同一城市的优势，发挥「超级联系人」和「超级增值人」的作用。特区政府已成立内地企业出海专班，通过跨界别专业服务平台，服务内地企业「走出去」，把国际资金「引进来」，扎实推动经济高质量发展。他欢迎更多包括安徽在内的内地企业，利用香港高度国际化的市场和高增值专业服务，提升业务竞争力，以香港作为跳板拓展全球市场，共谋发展。

他续说，安徽经济发展迅速，积极发展数字经济、人工智能等新兴产业。香港正积极推进编制首份香港五年规划，全力建设国际创新科技中心和国际高端人才集聚高地，开创香港高质量发展的新局面，更好融入及服务国家发展大局。香港会与安徽进一步拓展前沿创科领域的合作，促进两地创科产业发展，共同推动新质生产力，为国家科技强国建设贡献力量。两地同时会在金融经贸、人文交流等领域，推进更深入、更广泛的合作，达致优势互补、互利共赢。

政制及内地事务局局长谢小华和行政长官办公室主任叶文娟亦有出席会面。