七榄狂热席卷香港 李家超：香港会协助不同企业为梦想达阵

一连三日的香港国际七人榄球赛今天（19日）在启德体育园主场馆举行最后一天赛事，行政长官李家超亦有到场支持。李家超在社交平台表示，国际七人榄球赛踏入50周年，七榄狂热再次席卷香港。来自世界各地的球迷为七榄悉心打扮，尽显创意，大家为球队和运动员热烈打气的呐喊声更响彻启德体育园，带动全城炽热气氛。

他又指，自己趁比赛期间，与不同内地和外国企业代表聊天，包括吉尔吉斯商业银行Bakai Bank行政总裁Andreas Meletiou、Edrington北亚区董事总经理Jaime Martin及Antler创办人Dilan Mizrakli Landgraff、华为港澳行政总裁陈建韩、国家电网海外投资有限公司董事及总经理区晓明、中国移动国际董事长王华及和谐汽车董事长冯长革，他们都对香港的七人榄球赛赞不绝口，亦对香港未来的发展充满信心。

李家超强调，香港作为世界各地企业的「超级增值人」，正好发挥国际大都会的重要桥梁角色，协助不同企业以毅力和拼劲为梦想达阵，走向国际。

李家超称，七榄节奏明快，球员于分秒间攻守互换，在启德体育园的大草地上大放异彩，以高效策略应对各种挑战，体现香港活力多变、永不言败的精神。香港定必继续发挥国际七人榄球赛的活力，向世界展现盛事之都的魅力和多元文化，以拼劲在世界舞台发光发亮。

陈茂波：赛事紧凑精彩 球迷肉紧打气

财政司司长陈茂波亦有到场观看港队在银剑赛战胜日本，他赛后于社交平台发文时，形容现场热闹气氛「迈向顶峰」，男子Melrose银剑赛非常紧凑精彩，主场的香港球迷「全情肉紧」为港队打气。

陈茂波说，面对强敌，港队全力以赴、表现出色，最终以19比15力压对手，成功取得银剑赛三年霸，表示全场球迷都为之振奋。

他又称，踏入50周年的国际七人榄球赛，是香港其中一项重要的体育盛事。三日门票预售超过13万张，大会估计海外观众占总入场人数超过三成。启德体育园附近、兰桂坊及铜锣湾的食肆亦表示生意明显增加。他说，会继续大力推动盛事经济，为零售餐饮以及其他不同行业注入更多动力。

图片来源：陈茂波FB