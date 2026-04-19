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邓炳强带队考察沙头角 江旻憓随团对「无感通关」有兴趣︱Kelly Online

政情
更新时间：17:45 2026-04-19 HKT
发布时间：17:45 2026-04-19 HKT

保安局局长邓炳强可谓沙头角旅游大使，近年不时在社交平台分享沙头角的美景美食。他今早（18日）便联同议员和旅游业议会代表，到莲麻坑边境禁区路段考察，并向他们讲解巡逻路段情况，听取业界对开放路段及放宽禁区证申请的意见。

邓炳强一行人随后再前往保安局为开放沙头角边境禁区旅游规划的景点考察，顺道试行来往中英街的「智能通道」，感受沙头角的发展。新任旅游界立法会议员江旻憓亦有随团，从照片可见，她对「无感通关」似乎颇感兴趣。

适逢「北区龙舟邀请赛」今日举行，禁毒处亦在现场设置游戏摊位推广禁毒讯息。邓炳强指沙头角人潮鼎沸，迫满龙舟好手同旅客，热闹非常，而最开心的是，今日再临沙头角重遇不少街坊老友，大家寒暄聚旧，不亦乐乎。

图片来源：邓炳强fb 

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