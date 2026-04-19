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引进重点企业︱陈茂波：明日公布新一批企业名单 涵多间千亿市值公司

政情
更新时间：12:17 2026-04-19 HKT
发布时间：12:17 2026-04-19 HKT

财政司司长陈茂波表示，地缘政治形势复杂多变，全球化分工正逐步转向区域深化合作。人工智能等前沿科技正深刻重塑生产方式、商业模式以至消费方式；而在气候变化与能源安全双重压力下，全球绿色转型步伐亦加速推进。在这些大趋势之下，香港更需要以未来的视角看今天，坚定秉持科技与创新，全力全速加快发展新兴产业及培育未来产业。

陈茂波在网志表示，今年《财政预算案》提出成立「AI+与产业发展策略委员会」，将邀请学者、专家、企业和园区公司等一起制定策略，创造有利条件，推动产业升级转型和发展。

引进逾100间重点企业创造逾8,000职位

他续称，在主动对接「十五五」规划、积极融入和服务国家发展大局的进程中，香港将根植大湾区、联通国际、聚焦高增值产业，充分发挥「一国两制」的独特优势。引进办已成功引进逾100间重点企业，聚焦生命健康科技、人工智能与数据科学、金融科技、先进制造与新能源科技，以及文创科技等领域。多个指标均反映这些企业正以香港作为国际科研与营运枢纽，并持续扎实推进在香港的发展。

陈茂波上周出席第四届香港国际创科展。陈茂波网志
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陈茂波上周出席汇丰全球投资峰会2026。陈茂波网志
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他指，这些企业为香港经济带来的实质贡献正逐步体现。目前，它们合共累计实际投资达225亿港元，较相关阶段的预期数字高出三成以上；已创造逾8,000个职位。这些职位涵盖科研、人工智能、医疗健康、网络安全及专业服务等多个高增值领域。截至今年3月，重点企业使用的商业和工业楼面面积合共260万平方呎，比去年同期增长四成，反映他们在港的研发、生产及营运活动正持续扩张。

明天将公布新一批重点企业名单

陈茂波透露，引进办明天将公布新一批（即第六批）重点企业名单，当中包括多间市值达千亿港元的公司，涵盖生命健康科技、低空经济、人工智能、新能源材料、跨境金融基建及金融科技等前沿领域。其中的生命健康科技企业属全球领先，它们将在港开展临床研究，可望进一步支持香港在国际医疗研发领域的地位；亦有多家企业将在港设立研发中心、财资中心及区域总部，进一步巩固香港作为连接内地与全球市场的重要枢纽角色，并让本港创科生态更蓬勃。

陈茂波展望未来，将继续全力全速引进更多优质企业，并以更精准的政策配套支持其在港发展，推动创新链、产业链与资金链的深度结合。通过引进境外企业和加强培育本地初创双轨并行，香港必能加快构建更多元、更具韧性和更具国际竞争力的产业结构，在国家高质量发展大局中发挥更积极作用，并为自身经济注入持续有力的新动能。

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