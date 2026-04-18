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国安教育｜职工会登记局办研讨会 孙玉菡吁劳工界同心协力维护国安

政情
更新时间：21:22 2026-04-18 HKT
发布时间：21:22 2026-04-18 HKT

劳工处辖下职工会登记局（登记局）今日（18日）举办职工会与国家安全研讨会，提升职工会维护国家安全的意识和责任感，聚焦交流劳工界维护国家安全的举措，为国家和香港的安全和发展贡献力量。研讨会由工联会和劳联协办，吸引共约420名人士在现场及线上参与。

鼓励劳工界把握「十五五」规划机遇  为国家发展建设贡献香港力量

研讨会由劳工及福利局局长孙玉菡主礼。孙玉菡致开幕辞时表示，香港特区政府去年顺利完成第八届立法会换届选举，全面落实「爱国者治港」原则，准确贯彻「一国两制」，是巩固香港国家安全屏障的一项重要实践。劳工界功能界别的投票率近九成，体现劳工界爱护家国的积极作为。今年是国家「十五五」规划的开局之年，如何充分发挥香港所长服务国家所需，从而更好地融入国家发展大局，正是香港各界需要深思和行动的议题。他鼓励劳工界把握「十五五」规划的机遇，为国家的发展建设贡献香港力量。

孙玉菡续指，除构建坚实的制度保障之外，每个个体、每间机构亦必须有国安之心。国家「十五五」规划明确指出，要强化国家安全教育，筑牢人民防线。根据《香港国安法》，香港特区应当通过包括职工会在内的社会团体，开展国家安全教育，提高香港居民的国家安全意识和守法意识。他呼吁劳工界同心协力，维护国安。

研讨会上，工联会会长兼立法会议员吴秋北及劳联主席兼立法会议员林振升分别分享对劳工界维护国家安全的见解。

研讨会设两个专题演讲，包括由前全国人民代表大会常务委员会香港特别行政区基本法委员会副主任、前律政司司长梁爱诗扼要阐述香港如何保障国家安全，以及职工会登记局局长毕咏彤讲解新修订《职工会条例》的要点。另外，研讨会设座谈环节，4位嘉宾包括吴秋北、劳联秘书长兼立法会议员周小松、香港政府华员会会长蔡冠龙及香港公务员总工会主席冯传宗，分享劳工团体及职工会推广国家安全教育的举措和实践心得。

登记局会继续与劳工团体及职工会协作，推广国家安全教育。

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