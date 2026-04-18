大湾区律师试点期10月届满 张国钧：正与内地相关部委积极联系 争取恒常化

律政司副司长张国钧今日（18日）在社交平台发文表示，具备双重执业资格的大湾区律师在「十五五」规划下，拥有得天独厚的竞争优势。律政司正争取将今年10月届满的大湾区律师试点期恒常化，并会继续为建立大湾区律师的专业品牌创造有利条件。

逾630名港澳律师成大湾区执业律师

张国钧在中山出席第五期粤港澳大湾区律师执业推介会时指，国家《十五五规划纲要》提出要深化大湾区建设，并支持港澳发挥专业服务优势，协助内地企业「走出去」。

律政司副司长张国钧今日（18日）在中山出席第五期粤港澳大湾区律师执业推介会并致辞。政府新闻处图片

他认为，在「一国、两制、三法域」的独特格局下，大湾区律师熟悉内地与港澳的法律体系及商业文化，能无缝处理跨法域法律事务，同时具备国际视野，可为内地企业「走出去」及外资「引进来」提供高水平法律保障。截至去年底，已有超过630名港澳律师成为大湾区执业律师，成为一支具实力的人才队伍。

律政司争取试点计划恒常化

张国钧提到，鉴于大湾区律师试点期将于今年10月届满，律政司正与内地相关部委积极联系，以争取将大湾区律师制度恒常化。他表示，在司法部和广东省司法厅支持下，律政司将继续和粤港澳大湾区律师联会等持份者紧密合作，共同推动大湾区律师工作。

是次推介会由广东省律师协会、粤港澳大湾区律师联会及香港法律专业协进会合办，约有50家大湾区内地九市的律所代表出席交流。