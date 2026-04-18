剑后江旻憓伙区议员黄文莉开联合地办 两人社交平台大派心心｜Kelly Online

前港队女子击剑运动员、奥运金牌得主、被誉为「微笑剑后」的江旻憓，成功转型为今届立法会旅游界议员。她与九龙城区议员黄文莉在土瓜湾马头围邨联合办事处今日（18日）正式开幕。江旻憓表示，九龙城区完美展现香港的多元面貌，既有深厚的社区文化，又有充满活力的新兴发展。希望善用九龙城区的优势，结合启德的现代化设施，打造更具吸引力的旅游路线。

江旻憓亦在社交平台发文，称「Lots of Love, beautiful and tasty from our friends and family,thank you（来自亲朋好友的满满爱意，还有美味又漂亮的食物，谢谢！）」，更贴出多张与黄文莉「比心心」的合照。

李慧琼叮嘱多与居民及年轻人沟通

立法会主席李慧琼在致辞时，肯定江旻憓作为立法会新成员工作认真，亦经常为旅游界发声，并欢迎两位十分有能力的年轻议员服务九龙城区，叮嘱她们需多与居民及年轻人沟通。

邓炳强冀将回馈社会的初心和热忱不断传承

保安局局长邓炳强则表示，非常高兴看到两位年轻有为的议员来到九龙城区为居民提供服务。他希望两位土生土长的年轻议员，将回馈社会的初心和热忱在地区服务中不断传承和弘扬。

何永贤赞江旻憓运动员时期已热心参与基层服务

房屋局局长何永贤指，江旻憓在加入立法会之前，还是运动员时就已经很热心参与基层活动与服务。她相信，协助马头围邨重建工作，特别是居民安置，长者服务，帮助居民改善生活环境等，将会是两位议员在该区的工作重点。

江旻憓：九龙城区完美展现香港多元面貌

江旻憓指，九龙城区完美展现香港的多元面貌，既有深厚的社区文化，又有充满活力的新兴发展。从旅游角度来看，这里是串联传统与现代的起点，让游客既能体验地道生活，又能感受城市进步的脉搏。她认为联合办事处选址于此，正是希望以地区为本，善用九龙城区的优势，推动更具前瞻性、更贴地的社区服务工作。同时，她也希望可以促进社区的互动与协同发展，将启德的现代化设施与土瓜湾、九龙城的独特文化魅力相结合，打造更具吸引力的旅游路线，为社区带来新动力。

黄文莉：未来将与江旻憓举办更多活动

黄文莉则以早前成功举办的「龙城美食泼水泰缤纷」为例，指文化活动能有效凝聚社区、促进共融的作用。她表示，未来将与江旻憓举办更多同类活动，让文化旅游成为推动社区发展的引擎。